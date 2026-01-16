Anupama: 20 साल बाद Rupali Ganguly से टकराई ये TV की ये एक्ट्रेस, फैंस के बीच मचा कोहराम...

Anupama Rupali Ganguly meet with Bigg Boss 13 Star: सीरियल अनुपमा में धमाल मचा रहीं रुपाली गांगुली एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में रुपाली गांगुली ने 20 साल बाद टीवी की एक हसीना से मुलाकात की है। अब उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Anupama Serial: सीरियल अनुपमा (Anupama) ने रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) की किस्मत को बदलकर रख दिया है. बीते 5 सालों से सीरियल अनुपमा के जरिए रुपाली गांगुली टीवी की दुनिया पर राज कर रही हैं. आए दिन किसी न किसी कारण के चलते रुपाली गांगुली सुर्खियों में बनी रहती हैं. इसी बीच रुपाली गांगुली ने एक टीवी अदाकारा से मुलाकात करके सनसनी मचा दी है. रुपाली गांगुली ने अपनी इस सहेली से करीब 20 साल बाद मुलाकात की है. इस बात का खुलासा खुद इस हसीना ने किया है. यहां हम बात कर रहे हैं टीवी अदाकारा आरती सिंह की जो कि बिग बॉस 13 में धमाल मचा चुकी हैं. शादी के बाद आरती सिंह टीवी से दूर हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर आरती सिंह काफी एक्टिव रहती हैं. आरती सिंह ने फैंस के साथ रुपाली गांगुली का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आरती सिंह रुपाली गांगुली के साथ गप्पे मारती नजर आ रही हैं.

आरती सिंह के याद आए पुराने दिन

इस वीडियो को शेयर करते हुए आरती सिंह ने एक लंबा चौड़ी कैप्शन भी लिखा है. सीरियल अनुपमा की अदाकारा के लिए आरती सिंह ने लिखा, एक जमाने के बाद हम दोनों की मुलाकात हो रही है. वो उस समय 16 साल की थीं जब उन्होंने मेरे मामा के साथ एक फिल्म में काम किया था. दो आंखें बारह हाथ नाम था उस फिल्म का. मुझे याद है उस समय वो कैसे काम करती थीं. उस समय उनकी उम्र केवल 16 साल थी. वो बहुत सुंदर थीं और आज भी हैं. आज भी उनकी एनर्जी सेम है. आज वो बहुत प्यारी है. डाउ टू अर्थ है. हम करीब 20 साल बाद मिले हैं और कुछ भी नहीं बदला है. वो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी हैं. उके डायलॉग्स आइकॉनिक होते हैं. यही वजह है जो आज भी मैं उनको बहुत पसंद करती हूं.

