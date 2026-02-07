Anupama: एक जमाने के बाद अपनी ननद से टकराई अनुपमा, अनुज के फैंस के बीच मचा कोहराम...

Anupama Rupali Ganguly met Anuj Sister Maalvia: सीरियल अनुपमा स्टार रुपाली गांगुली हाल ही में अपनी कोस्टार अनेरी वजानी से जा टकराईं. अब रुपाली गांगुली और अनेरी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तबाही मचा रही हैं.

Anupama Rupali Ganguly met Anuj Sister Maalvia: राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का सीरियल अनुपमा (Anupama) करीब साढ़े 5 सालों से लोगों का मनोरंजन कर रहा है. इस शो में अब तक दर्जनों किरदार आकर जा चुके हैं. वहीं एक मालविका और अनुज ऐसे किरदार हैं जिनको देखने के लिए फैंस आज भी बेकरार हैं. मालविका ने आते ही लोगों का दिल जीत लिया था. वह बात अलग है कि मालविका यानी अनुपमा की ननद का किरदार बहुत लंबा नहीं चला. कुछ महीनों में ही मालविका को शो से बाहर कर दिया. हालांकि अब भी जब कभी मालविका अनुपमा से मिलती है तो हंगामा मच जाता है. हाल ही में रुपाली गांगुली एक इवेंट में पहुंची थीं. यहां पर रुपाली गांगुली टीवी अदाकारा अनेरी वजानी से जा टकराईं. एक दूसरे को देखते ही रुपाली गांगुली और अनेरी वजानी खुशी के मारे झूम उठीं.

मराठी मुलगी बनकर निकलीं रुपाली गांगुली और अनेरी वजानी

रुपाली गांगुली और अनेरी वजानी ने पहले तो एक दूसरे को अपने गले लगा लिया. जिसके बाद रुपाली गांगुली और अनेरी वजानी ने कैमरे के आगे खूब पोज दिए. रुपाली गांगुली और अनेरी वजानी दोनों मराठी लुक में नजर आईं. रुपाली गांगुली और अनेरी वजानी का अंदाज देखकर तो अनुज के फैंस खुशी के मारे झूम उठे हैं. फैंस का कहना है कि रुपाली गांगुली और अनेरी वजानी को फिर से स्क्रीन पर आना चाहिए. अब ये तो हर कोई जानता है कि अनुपमा अनुज की बहन मालविका से कितना प्यार करती है, शो में जब जब मालविका को अपनी मां की याद आई या वो अकेली पड़ी, तब तब अनुपमा ने उसे संभाला था.

मालविका और अनुज को फिर देखना चाहते हैं फैंस

अनुपमा का ये प्यार देखकर तो अनुज भी पिघल जाया करता था. अब सीरियल अनुपमा में न तो अनुज है और न ही मालविका... यही वजह है जो फैंस अक्सर अनुपमा की कहानी में मालविका और अनुज को मिस करते हैं, ये बात तो सीरियल अनुपमा के मेकर्स भी जानते हैं. यही वजह है जो अक्सर अनुज यानी गौरव खन्ना को शो में वापस लाने की बात की जाती है.

गौरव खन्ना को लाने के लिए तैयार नहीं हैं मेकर्स

अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब दावा किया गया था कि गौरव खन्ना सीरियल अनुपमा में वापसी कर रहे हैं. इस खबर ने सीरियल अनुपमा के फैंस का दिल ही खुश कर दिया था. लोगों को लगने लगा था कि गौरव खन्ना वापस आ रहे हैं. हालांकि अब तक भी सीरियल अनुपमा के मेकर्स ने खुशखबरी नहीं सुनाई है. उल्टा सीरियल अनुपमा के मेकर्स बाकी नई एंट्रीज करवा रहे हैं.

