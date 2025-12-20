ENG हिन्दी
'मां बेटी लग रही हैं...' Bigg Boss 9 स्टार Ashnoor Kaur पर प्यार लुटाती नजर आईं Rupali Ganguly, मीडिया ने दिया ये रिएक्शन

Anupama Rupali Ganguly poses with Bigg Boss 19 Fame Ashnoor Kaur: सीरियल अनुपमा स्टार रुपाली गांगुली ने हाल ही में बिग बॉस 19 स्टार अशनूर कौर से मुलाकात की है. अब इन दोनों की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो को देखकर कपाड़िया जी को भी सदमा लग जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: December 20, 2025 7:45 AM IST

सीरियल अनुपमा (Anupama) स्टार रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में रुपाली गांगुली एक इवेंट में पहुंची थीं. यहां पर रुपाली गांगुली ने जमकर मीडिया के आगे पोज दिए थे. अवॉर्ड मिलते ही रुपाली गांगुली को अपने कोस्टार सतिश शाह की याद आई. रुपाली गांगुली की पोस्ट देखकर उनके फैंस भी इमोशनल हो गए थे. इसी बीच रुपाली गांगुली ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. बीती रात रुपाली गांगुली एक और इवेंट में शामिल होने पहुंची थीं. इस दौरा रुपाली गांगुली बिग बॉस 19 स्टार अशनूर कौर से टकरा गईं. जैसे ही रुपाली गांगुली ने अशनूर कौर को देखा वैसे ही उनको गले लगा लिया. इस दौरान रुपाली गांगुली अशनूर कौर पर खूब प्यार लुटाती नजर आईं. वहीं अशनूर कौर ने भी रुपाली गांगुली के साथ मीडिया के सामेन खूब पोज दिए. इस दौरान रुपाली गांगुली और अशनूर कौर दोनों की बड़े स्टाइलिश लुक में नजर आईं. जैसे ही रुपाली गांगुली और अशनूर कौन ने साथ पोज देते शुरू किए वैसे ही मीडिया के बीच भी हंगामा मच गया. मीडिया ने इस दौरान दावा किया है कि रुपाली गांगुली और अशनूर कौर की जोड़ी तो मां बेटी जैसी लग रही है.

अनुपमा के घर में होने वाली है चोरी

वीडियो में भी सीरियल अनुपमा स्टार रुपाली गांगुली और अशनूर कौर का स्टाइल भी काफी मैच कर रहा है. अब सोशल मीडिया पर रुपाली गांगुली और अशनूर कौर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. फैंस दावा कर रहे हैं कि रुपाली गांगुली और अशनूर कौर का ये अंदाज देखकर बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना यानी अनुपमा के कपाड़िया जी को भी सदमा लग जाएगा. रुपाली गांगुली और अशनूर कौर को पहली बार फैंस इस तरह से देख रहे हैं. रुपाली गांगुली का ये अंदाज देखकर फैंस कयास लगा रहे हैं कि उन्होंने बिग बॉस 19 में अशनूर कौर को अच्छे से फॉलो किया है.

अशनूर कौर पर फिदा हुए फैंस

इस इवेंट में रुपाली गांगुली ऑरेंज कलर का खूबसूरत आउटफिट पहनकर पहुंची थीं. वहीं अशनूर कौर ने भी इस इवेंट में धमाकेदार एंट्री मारी. इस दौरान अशनूर कौर गोल्डन कलर के शिमिर गाउन में नजर आईं. बिग बॉस 19 से बाहर आने के बाद पहली बार अशनूर कौर को इस तरह से मीडिया से रुबरू होते हुए देखा गया. यही वजह है जो अशनूर कौर की वीडियोज और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. अब फैंस पूछ रहे हैं कि टीवी की ये सुमन इंदौरी कब छोटे पर्दे पर वापसी करने वाली है.

