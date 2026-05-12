Anupama: अनुपमा को मुश्किलों में देख अनुज बनकर गौरव खन्ना करेंगे शो में एंट्री? एक्टर ने किया खुलासा

अनुज कपाड़िया यानी गौरव खन्ना ने 'अनुपमा' में अपनी वापसी पर हैरान करने वाला खुलासा किया है. जिसके बाद लोग बहुत एक्साइटेड हो गए हैं. फिलहाल, गौरव 'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आने वाले हैं.

गौरव खन्ना शो में करेंगे एंट्री

स्टार प्लस के सुपरहिट शो 'अनुपमा' के फैंस के लिए एक ऐसी खबर आई है, जिसने सोशल मीडिया पर खुशियों की लहर दौड़ा दी है. जब से शो में लीप आया और अनुज कपाड़िया का किरदार ओझल हुआ, तब से दर्शक सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे कि अनुज वापस कब आएगा? अब खुद गौरव खन्ना ने इस सस्पेंस से पर्दा हटा दिया है.

गौरव खन्ना ने दिया सबसे बड़ा हिंट

गौरव खन्ना ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी अवेटेड री-एंट्री पर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात शो के मेकर राजन शाही से हुई है. गौरव के मुताबिक, राजन शाही का विजन हमेशा से साफ रहा है. उन्होंने पहले भी बताया था कि अनुज का किरदार खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक सही मौके का इंतजार कर रहा है.

गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, "सही समय आने पर अनुज की वापसी जरूर होगी. जब कहानी में कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां अनुज की जरूरत होगी, तो वह फिर से स्क्रीन पर दिखाई देगा." हालांकि, तब तक गौरव एक एक्टर के तौर पर नए-नए प्रयोग करते रहेंगे, लेकिन 'अनुपमा' के साथ उनका जुड़ाव हमेशा बना रहेगा.

फैंस के बीच बढ़ा रोमांच

जैसे ही गौरव का यह बयान सामने आया, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अनुपमा और अनुज ट्रेंड करने लगा. फैंस का मानना है कि अनुज के बिना शो में वो पुरानी चमक गायब है. गौरव की दमदार एक्टिंग और अनुपमा के साथ उनकी केमिस्ट्री ने उन्हें टीवी का सबसे चहेता हसबैंड बना दिया था. अब दर्शकों को उस धमाकेदार एंट्री का इंतजार है, जो शो की टीआरपी को एक बार फिर आसमान पर पहुंचा देगी.

रियलिटी शोज के किंग बने गौरव खन्ना

गौरव खन्ना इन दिनों रियलिटी शोज की दुनिया में भी अपना डंका बजा रहे हैं. उन्होंने अपनी सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया और बिग बॉस जैसे बड़े शोज के खिताब अपने नाम किए हैं. उनकी इस जीत ने उनकी फैन फॉलोइंग को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है. अब गौरव अपनी जल्द ही रोहित शेट्टी के एडवेंचर शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' में खतरनाक स्टंट करते नजर आएंगे. गौरव का यह नया अवतार देखने के लिए भी फैंस काफी एक्साइटेड हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.