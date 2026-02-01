Anupama: कहां गई शर्म-ओ-हया... जेठजी के आगे बिना पल्लू के पहुंची परी, जमाने के सामने मिली सजा...

Anupama Shivam Khajuria aka Prem slap Pari: कुछ समय पहले ही सीरियल अनुपमा स्टार शिवम खजूरिया ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो को देखकर अनुपमा के फैंस को सदमा लग जाएगा.

Anupama Shivam Khajuria aka Prem slap Pari: राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा (Anupama) टीवी के उन शोज में से एक है जहां पर अक्सर ड्रामा चलता रहता है. शो में रोज किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं. हाल ये है कि अनुपमा को 36 पन्नों का भाषण रोज देना पड़ जाता है. अब कोठारी हाउस में भी अनुपमा का परछावा पड़ने लग गया है. यही वजह है जो प्रेम भी परी की सास बनने की कोशिश कर रहा है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, इस बात का सबूत है शिवम खजूरिया का लेटेस्ट वीडियो जिसको उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस वीडियो में परी मजे से पोज देती नजर आ रही है. अचानक से प्रेम कहीं से आया और उसने परी को देखकर हंसना शुरू कर दिया. देखते ही देखते प्रेम ने परी के गाल पर चांटे लगा दिए. प्रेम का इतने से भी दिल नहीं भरा. तभी प्रेम ने परी को अपनी कोहनी से भी पीट दिया. परी को तो एक बार के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही प्रेम है जिसके साथ वो एक ही छत के नीचे रहती थी.

क्यों खौल रहा है प्रेम का गुस्सा?

प्रेम में तो आज फैंस को भी बा की झलक नजर आ रही है जो अक्सर अनुपमा की जान लेने पर उतारू रहती थी. यही वजह है जो कुछ देर में ही शिवम खजूरिया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. शिवम खजूरिया का वीडियो देखकर फैंस को सदमा लग गया है. फैंस पूछ रहे हैं कि आखिर प्रेम को किसने क्या बोल दिया है. प्रेम ने इससे पहले तो परी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया. वैसे खुद प्रेम ने ही इस गुस्से की वजह सबको बता दी है. इस वीडियो को शेयर करते हुए शिवम खजूरिया ने कैप्शन लिखा, परी अपने जेठजी के सामने बिना पल्लू के सामने आ गई थी.

खून के आंसू रो रहा है प्रेम

आपको बता दें कि सीरियल अनुपमा में प्रेम खून के आंसू रो रहा है. कोठारी परिवार के लोग सड़क पर आने वाले हैं. कोठारी हाउस बिकने को है. वहीं वसुंधरा का रो-रोकर बुरा हाल है. पराग को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने घर को कैसे बचाए. पराग को बस इस बात की खुशी है कि उसने गलत काम में रजनी का साथ नहीं दिया. अगर पराग, रजनी का साथ दे देता तो उसे अपना घर बेचने की जरूरत नहीं पड़ती.

