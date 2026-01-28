Anupama: अपनी ऑनस्क्रीन पत्नी की सगाई में ठुमके लगाते दिखे Shivam Khajuria, होने वाले पति ने भी किया लिपलॉक

सीरियल अनुपमा (Anupama) में नजर आ रही अदाकारा अद्रिजा रॉय (Adrija Roy) बीते कई दिनों से लगातार सुर्खियं में हैं. हाल ही में अद्रिजा रॉय ने अपने बॉयफ्रेंड विघ्नेश अय्यर के साथ सगाई करके सबको चौंका दिया है. चंद रोज पहले ही खबर आई थी कि विघ्नेश अय्यर और अद्रिजा रॉय ने कुछ महीने की डेटिंग के बाद शादी करने का फैसला किया है, ये राज खुलते ही अद्रिजा रॉय के फैंस के बीच हंगामा मच गया. बीते दिन अद्रिजा रॉय ने सोशल मीडिया पर अपनी सगाई की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. इन तस्वीरों में अद्रिजा रॉय साउथ इंडियन रीति रिवाजों के साथ सगाई करती नजर आईं जिसके बाद अद्रिजा रॉय ने अपने स्टाइल में भी सगाई कर डाली है. राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के शो की इस हसीना की सगाई में सीरियल अनुपमा के कई सितारे पहुंचे थे. वायरल हो रही तस्वीरों में प्रेम अपनी पत्नी की सगाई में झूमझूमकर नाचता दिखा. प्रेम को देखकर लग रहा है कि वो राही से पीछा छुड़ाकर बहुत खुश है. वहीं सीरियल अनुपमा के बाकी सितारे भी अद्रिजा रॉय और विघ्नेश अय्यर के साथ मस्ती करते नजर आए.
राही की सगाई में नहीं पहुंची अनुपमा?
सीरियल अनुपमा स्टार अद्रिजा रॉय की सगाई में पूरा कोठारी परिवार धूम मचाता दिखा है. ऐसे में हर किसी की नजर अनुपमा को तलाश रही हैं. अद्रिजा रॉय और विघ्नेश अय्यर की सगाई में रुपाली गांगुली नहीं नजर आईं. यही वजह है जो फैंस बार बार अद्रिजा रॉय और विघ्नेश अय्यर से सवाल पूछ रहे हैं. लोग पूछ रहेहैं कि राही ने क्या अनुपमा को अपनी सगाई में नहीं बुलाया है. अब रुपाली गांगुली अद्रिजा रॉय और विघ्नेश अय्यर की खुशियों में शामिल होने क्यों नहीं आई हैं ये बात तो वो खुद ही बता सकती हैं.
TRENDING NOW
View this post on Instagram
अद्रिजा रॉय और विघ्नेश अय्यर का होगा चट मंगनी पट ब्याह?
अद्रिजा रॉय और विघ्नेश अय्यर की सगाई की खबर ने फैंस को खुश कर दिया है. फैंस लगातार अद्रिजा रॉय और विघ्नेश अय्यर से शादी की तारीख पूछ रहे हैं. लोगों को लग रहा है कि जल्द ही अद्रिजा रॉय और विघ्नेश अय्यर की शादी हो जाएगी. हालांकि ऐसा नहीं है. हाल ही में अद्रिजा रॉय और विघ्नेश अय्यर ने शादी को लेकर चुप्पी तोड़ी है. अद्रिजा रॉय ने दावा किया है कि उ्होंने डेटिंग के चंद महीनों में ही सगाई कर ली है. ऐसे में उनको शादी की कोई जल्दी नहीं है. शादी से पहले अद्रिजा रॉय और विघ्नेश अय्यर एक दूसरे को समझने के लिए समय देना चाहते हैं.
Subscribe Now
Enroll for our free updates