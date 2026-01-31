ENG हिन्दी
Anupama: अपनी पत्नी की असली सगाई में 'चन्ना मेरेया मेरेया' गाता दिखा प्रेम, अनुपमा के दामाद का हुआ दिमाग खराब

Anupama Shivam Khajuria attend Adrija Roy Vignuesh Iyer engagement: कुछ समय पहले ही सीरियल अनुपमा स्टार अद्रिजा रॉय ने अपने बॉयफ्रेंड विघ्नेश अय्यर के साथ सगाई कर ली है. इस दौरान प्रेम अपनी राही की सगाई में चन्ना मेरेया मेरेया गाना गाता दिखा.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 31, 2026 2:02 PM IST

सीरियल अनुपमा (Anupama) में नजर आ रही अदाकारा अद्रिजा रॉय (Adrija Roy) ने इस समय हंगामा मचाया हुआ है, हाल ही में अनुपमा की इस बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सगाई की है. सगाई के बाद से ही अद्रिजा रॉय सुर्खियों में हैं, कुछ समय पहले ही अद्रिजा रॉय ने अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर की थी. इन तस्वीरों में अद्रिजा रॉय अपने बॉयफ्रेंड विघ्नेश अय्यर के साथ जमकर रोमांस करती दिखी थीं. इसी बीच राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के शो की ये हसीना एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है. दरअसल सोशल मीडिया पर अद्रिजा रॉय का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अद्रिजा रॉय अपने मंगेतर के साथ पोज दे रही हैं. वहीं अद्रिजा रॉय केऑन स्क्रीन पति शिवम खुजारिया यानी प्रेम चन्ना मेरेया मेरेया गाना गाता नजर आ रहा है. शिवम खुजारिया बड़ी ही शिद्दत के साथ अद्रिजा रॉय के लिए गाना गाते दिखे. शिवम खुजारिया के इस अंदाज ने फैंस का दिल जीत लियाहै. फैंस कह रहे हैं कि अद्रिजा रॉय यानी राही से प्रेम काफी परेशान है. तभी तो राही को किसी और के साथ देखकर प्रेम को जरा भी दर्द नहीं हो रहा है.

राही और प्रेम ने मचाया सोशल मीडिया पर धमाल

इस वीडियो में तो उल्टा प्रेम ने तो राही और उसके असली मंगेतर के लिए गाना गा डाला. अब ये तो हर कोई जानता है कि ऑनस्क्रीन अद्रिजा रॉय और शिवम की जोड़ी कितनी कमाल लगती है. अक्सर अद्रिजा रॉय और शिवम को ऑनस्क्रीन रोमांस करते हुए देखा जाता है. जब जब राही और प्रेम स्क्रीन पर आते हैं तब तब हंगामा मच जाता है. यही वजह है जो राही और प्रेम का वीडियो सामने आते ही वायरल हो गया है. फैंस अब स्क्रीन पर राही और प्रेम को रोमांस करते देखना चाहते हैं. अब ये तो हर कोई जानता है कि सीरियल अनुपमा में तो राही और प्रेम केवल लड़ाई ही करते हैं.

फैंस देखना चाहते हैं राही और प्रेम का रोमांस

आपको बता दें कि राही और प्रेम को शो में अनुज और अनुपमा की तरह ही दिखाया गया था. शादी से पहले राही और प्रेम साथ खुश रहते थे. हालांकि शादी के बाद राही और प्रेम के बीच झगड़े शुरू हो गए. अब हाल ये है कि जरा सी बात होते ही राही और प्रेम की लड़ाई तलाक तक पहुंच जाती है. राही और प्रेम को साथ रहने तक का समय नहीं मिल पाता है.

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
