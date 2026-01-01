Anupama Spoiler: रातों-रात शादी के मंडप से किडनैप होगी राही, अनुपमा के घर में मचेगा कोहराम...

Anupama Serial: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा (Anupama) में इस समय शादी का मंडप सजा हुआ है. जब जब अनुपमा की रेटिंग गिरती है तब तब राजन शाही (Rajan Shahi) किसी न किसी का ब्याह करवा देते हैं. इस समय वरुण और भारती शादी करने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि रजनी पूरी कोशिश कर रही है कि वरुण और भारती की शादी न हो पाए. सीरियल अनुपमा में आपने अब तक देखा, वरुण और भारती की शादी में अनुपमा रंग जमाती है. वहीं रजनी अनुपमा से पेपर्स साइन करवाने की कोशिश करती है. वहीं प्रेरणा राही के सामने प्रेम की पोल खोलकर रख देती थी. प्रेम और प्रेरणा के प्यार में बारे में जानकर राही चौंक जाती है. राही अकेले में प्रेम पर भड़क जाती है. ऐसे में प्रेम राही को बताता है कि उसके और प्रेरणा के बीच आखिर क्या था. इसी बीच ईशानी ऑडिशन देने के लिए एक सेट पर जाती है. यहां पर अचानक ही पुलिस छापा मार देती है. पुलिस को देखकर ईशानी घबरा जाती है.
ईशानी के गायब होते ही मचेगा हंगामा
ईशानी अपनी मां को फोन करने की कोशिश करती है. हालांकि ईशानी का फोन पाखी नहीं उठा पाती है ईशानी दावा करती है कि वो गलत नहीं है. हालांकि पुलिस ईशानी की एक बात नहीं सुनती है. इसी बीच वरुण और भारती की शादी में एक और बवाल खड़ा होने वाला है. सीरियल अनुपमा की कहानी में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से खूब रोना धोना होने वाला है. सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, प्रेम औ राही गलतफहमी दूर होते ही एक दूसरे के साथ रोमांस करेंगे. राही प्रेम की बाहों में समय बिताने वाली है. इसी बीच अनुपमा को पता चलेगा कि ईशानी गायब हो गई है. ये बात जानकर अनुपमा को सदमा लग जाएगा.
किडनैप होगी राही
वरुण और भारती की शादी की रस्में ईशानी की वजह से रुकने वाली हैं. अनुपमा वरुण और भारती की शादी को रोककर ईशानी की तलाश में निकल जाएगी. वहीं ईशानी को पुलिस गिरफ्तार करके लेकर जाने वाली है. पुलिस के आगे ईशानी की हालत खराब हो जाएगी. इसी बीच राही अपने ही घर से गायब हो जाएगी. दिवाकर राही को उसके घर से ही उठाकर ले जाएगा. राही के गायब होते ही प्रेम के होश उड़ने वाले हैं. वहीं प्रेरणा इस मौके का फायदा उठाने वाली है. खबर तो ये तक आ रही है कि मौका मिलते ही रजनी अनुपमा से पेपर्स पर साइन करवा लेगी. पेपर्स पर साइन होते ही रजनी वरुण और भारती की शादी को तोड़ने का ऐलान कर देगी.
