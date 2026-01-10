Anupama Spoiler: अपने मां बाप का तलाक करवाएगी परी, वसुंधरा रचेगी नया षड्यंत्र...

Anupama Spoiler: सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अनुपमा के घर में एक बार फिर से रिश्ते बिखरने वाली है. परी अपने ही माता पिता को तलाक देने की बात कहेग. वहीं वसुंधरा भी एक नई चाल चलने वाली है.

Anupama Serial: इस समय सीरियल शो अनुपमा (Anupama) की रेटिंग पर खतरा मंडरा रहा है. नागिन 7 और क्योंकि सास भी कभी बहू थी अनुपमा के लिए सिरदर्द बने हुए हैं. ऐसे में मेकर्स ने भी शो की रेटिंग को बचाने की कसम खा ली है. जल्द ही अनुपमा की कहनी में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा. हालांकि उससे पहले अनुपमा में खूब ड्रामा होने वाला है. राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के शो में अब तक आपने देखा, अनुपमा के आने की खबर सुनकर वसुंधरा भड़क जाती है. वसुंधरा अपना घर छोड़ने की धमकी देती है. ऐसे में प्रार्थना भी वसुंधरा को तेवर दिखाती है, प्रार्थना दावा करती है कि अगर वसुंधरा नहीं सुधरी तो वो अपनी गोद भराई की रस्म को ससुराल में निभाएगी. वहीं अनुपमा का पूरा परिवार कोठारी हाउस पहुंच जाता है. वहां जाने से पहले अनुपमा पाखी को एक बार और सोचने के लिए कहती है. अनुपमा दावा करती है कि दिवाकर एक अच्छा लड़का नहीं है. इसी बीच सीरियल अनुपमा में एक और बवाल खड़ा होने वाला है.

वसुंधरा रचेग नया षड्यंत्र?

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, प्रार्थना की गोदभराई की रस्म में वसुंधरा गौतम पर प्यार लुटाने वाली है. वसुंधरा अंश के सामने गौतम को को प्रार्थना के बच्चे का बाप बताने वाली है. वसुंधरा गौतम से गोद भराई की रस्म में बैठने को भी कहने वाली है. गौतम बेशर्म की तरह प्रार्थना के पास बैठने की कोशिश करेगा. इसी बीच अनुपमा लात मारकर गौतम को गिराने वाली है. वसुंधरा की ये हरकत अनुपमा को जरा भी पसंद नहीं आएगी. गौतम को धूल चटाने के बाद अनुपमा को वसुंधरा के साथ जबरदस्त झगड़ा होने वाला है. अनुपमा ऐलान करेगी कि प्रार्थना के बच्चे का बाप अंश है. उसका गौतम से कोई लेना देना नहीं है. अनुपमा की बातें सुनकर वसुंधरा की बोलती बंद हो जाएगी.

किंजल और तोषु के रिश्ते में आने वाली है दरार

वसुंधरा से लड़ने के बाद अनुपमा अपने घर जाने वाली है, यहां पर किंजल और तोषु के बीच भी मतभेद होने वाले हैं. किंजल और तोषु की घर में लड़ाई होगी. अपने मां बाप को चूहे बिल्ली की तरह झगड़ते देखकर परी का दिमाग खराब होगा. परी सबके सामने किंजल और तोषु को एक दूसरे से तलाक लेने के लिए कहने वाली है. परी की बातें सुनकर किंजल और तोषु को सदमा लग जाएगा. वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा की वजह से अंश का भी दिमाग खराब होने वाला है.

