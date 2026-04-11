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Anupama Spoiler: प्रेम की मदद करने के लिए कानून हाथ में लेगी प्रेरणा, करेगी अब तक का सबसे बड़ा गुनाह

Anupama Spoiler 11 April 2026: सीरियल अनुपमा में अनुपमा का एक फैसला प्रेम पर बहुत भारी पड़ने वाला है. ऐसे में प्रेरणाप प्रेम की मदद करने का फैसला करने वाली है. प्रेरणा गलत रास्ते के जरिए प्रेम का रेस्टोरेंट खुलवाएगी.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 11, 2026 8:31 AM IST

Anupama Spoiler: प्रेम की मदद करने के लिए कानून हाथ में लेगी प्रेरणा, करेगी अब तक का सबसे बड़ा गुनाह
Anupama Spoiler: प्रेम की मदद करने के लिए कानून हाथ में लेगी प्रेरणा

Anupama Spoiler 11 April 2026: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और राजन शाही (Rajan Shahi) के सीरियल अनुपमा (Anupama) में कब क्या हो जाए ये तो भगवान भी नहीं बता सकता. अब तक अनुपमा गोवा में बैठकर दिग्विजय को परेशान कर रही थी. अचानक ही अनुपमा कोठारी हाउस पहुंच गई है. अनुपमा कोठारी हाउस पहुंची तो पहुंची... साथ ही साथ प्रेम के रेस्टोरेंट पर भी ताला लगवा दिया. अनुपमा की इस हरकत की वजह से घर में हंगामा मचा हुआ है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा अपनी रिपोर्ट जमा करवा देती है. ये बात जानकर प्रेम को सदमा लग जाता है. प्रेम राही से लिपटकर खूब रोता है. प्रेम दावा करता है कि वो बर्बाद हो चुका है. प्रेम की हालत देखकर राह भी घबरा जाती है. वहीं अनुपमा रो रोकर जस्सी को अपना दुखड़ा सुनाती है. जस्सी अनुपमा को सपोर्ट करती है, इसी बीच अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है. सीरियल अनुपमा में इस बार प्रेरणा गुल खिलाने वाली है.

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खुद को खूब कोसेगा प्रेम

सीरियल अनुपमा में आप देखेंगे, प्रेम अनुपमा को अपने रेस्टोरेंट में बुलाएगा. यहां पर प्रेम अनुपमा को खूब जलील करेगा. वहीं अनुपमा प्रेम से कहेगी कि वो उसे दुखी नहीं देख सकती. जल्द ही प्रेम को रेस्टोरेंट खोलने का दूसरा मौका मिल जाएगा. अुपमा की बातें सुनकर प्रेम चिढ़ जाएगा. प्रेम कहेगा कि अनुपमा ने उसका साथ क्यों नहीं दिया. जिसके बाद प्रेम अपने घर जाएगा. यहां पर प्रेम वसुंधरा के आगे आंसू बहाएगा. रुपाली गांगुली के शो आप देखेंगे, प्रेम दावा करेगा कि वो किसी काम का नहीं है. प्रेम खुद को बेटे के नाम पर कलंक बताएगा. वहीं गौतम प्रेम को राही खिलाफ भड़काएगा. गौतम दावा करेगा कि राही ने प्रेमको हराने के लिए अनुपमा के साथ मिलकर ये साजिश रची है.

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दिग्विजय के सामने आएगा अनुपमा का सच

दिग्विजय को पता चलेगा कि एक फूड कॉम्पिटिशन होने वाला है. ये बात सुनते ही दिग्विजय अनुपमा को फोन करेगा. दिग्विजय अनुपमा से पूछेगा कि क्या वही जोशी बेन है. अनुपमा बताएगी कि वही जोशी बेन बनकर यूट्यूब चैनल चलाया करती थी. ये बात जानने के बाद भी दिग्विजय अनुपमा को कुछ नहीं बताएगा. दिग्विजय कहेगा कि वो एक बार फिर से अपनी बेटी का कैफे खोलना चाहता है, जिसमें उसे अनुपमा की मदद चाहिए. बिना देर किए अनुपमा दिग्विजय के साथ काम करने के लिए राजी हो जाएगी. ऐसे में अनुपमा एक बार फिर से राही को अकेला छोड़कर गोवा रवाना हो जाएगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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