Anupama Spoiler: शादी के बाद पहली बार लक्ष्मण रेखा पार करेगी प्रार्थना, ख्याति के सीने पर लोटेंगे सांप

Anupama Spoiler: सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में प्रार्थना की वजह से खूब हंगामा होने वाला है. अनुपमा और वसुंधरा का परिवार प्रार्थना के बेबी शॉवर में खूब तमाशा खड़ा करने वाला है. जिसके बाद प्रार्थना एक बड़ा फैसला लेगी.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 11, 2026 6:23 AM IST

Anupama Serial: राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के शो अनुपमा (Anupama) में इस समय प्रार्थना का बेबी शॉवर देखने को मिल रहा है. लंबे समय बाद प्रार्थना का परिवार अनुपमा की शक्ल देख रहा है. ऐसे में लड़ाई और झगड़े होने तो लाजमी हैं ही. वैसे भी वसुंधरा अनुपमा की शक्ल देखते ही भड़क जाती है. वसुंधरा ने कसम खा रखी है कि वो सीरियल अनुपमा के एपिसोड में आप तक आपे देखा, वसुंधरा अनुपमा के आते ही ताने मारना शुरू कर देती है. पहले वसुंधरा ईशानी के नाम पर पाखी को जलील करती है. जिसके बाद वसुंधरा अनुपमा को खरीखोटी सुनाती है. अनुपमा भी चुप नहीं बैठती. पाखी और अनुपमा वसुंधरा को खूब जलीकटी बातें बोलती हैं. ऐसे में वसुंधरा पराग से अनुपमा की शिकायत करती है. पराग इस बार अपनी बा की ही गलती बता देता है. वहीं वसुंधरा गौतम को प्रार्थना के बेबी शॉवर की रस्म को निभाने के लिए कहती है. अनमा गुस्से में गौतम को स्टेज से गिरा देती है. जिसके बाद अनुपमा ऐलान करती है कि प्रार्थना के बच्चे पर केवल अंश का हक है. इसी बीच प्रार्थना की जिंदगी में एक और बड़ा भूचाल आने वाला है जिसकी वजह से अनुपमा की कहानी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

लक्ष्मण रेखा पार करेगी प्रार्थना?

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा और वसुंधरा का झगड़ा देखकर पराग कादिमाग खराब होने वाला है. पराग ऐलान करेगा कि वो अनुपमा के परिवार से कोई नता नहीं रखेगा. पराग सबसे पूछने वाला है कि कौन अनुपम की साइड जाने वाला है, अनुपमा को सपोर्ट करने वाला कभी भी कोठारी परिवार का हिस्सा नहीं बन पाएगा. पराग कै ऐसा बोलते ही प्रार्थना बड़ा फैसला लेगी. इस बार प्रार्थना अपने मायके की जगह ससुराल को चुनने वाला है, ऐसा करके प्रार्थना अपने मां बाप का दिल तोड़ देगी.

ख्याति का होने वाला है प्लान चौपट?

पराग भी प्रार्थना को खुद से दूर करने का फैसला करेगा. हालांकि ख्याति को इस बात का डर सताने लग जाएगा कि कहीं वो अपने बेटे को दोबारा न खो दे. वैसे भी ख्याति प्रार्थना के बच्चे के पीछे पागल है. ख्याति को लगता है कि प्रार्थना का बच्चा उसका मरा हुआ बेटा आर्यन ही है. ख्याति प्रार्थना को रोकने के लिए अपना जी जान लगाने वाली है. ऐसे में पत्नी की जिद के आगे पराग को भी झुका पड़ जाएगा. जल्द ही प्रार्थना के चक्कर में पराग अपना फैसला बदलेगा. जिसके बाद अनुपमा और प्रार्थना का परिवार मिलकर मकर संक्रांति का त्योहार मनाएगा.

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
