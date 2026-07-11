Anupama Spoiler: ये मेरी चिता को... प्रेम को उसकी औकात दिखाएगी वसुंधरा, अनुपमा के घर में मचेगा कोहराम

Anupama Spoiler 11 July: रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में राही गायब होने वाली है. ऐसा होते ही अनुपमा और वसुंधरा दोनों के घर में कोहराम मचने वाला है. अनुपमा राही को खोजने निकल जाएगी.

Anupama: 'ये मेरी चिता को...' प्रेम को उसकी औकात दिखाएगी वसुंधरा

Anupama Spoiler 11 July: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा (Anupama) की कहानी को मेकर्स ने उलझा रखा है. मेकर्स कहानी को रबड़ की तरह खींच रहे हैं, यही वजह है कि लोग अब फिल्म की कहानी से बोर होने लगे हैं. लंबा समय बीत जाने के बाद भी अनुपमा और प्रेम की दुश्मनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. सीरियल अनुपमा की कहानी में अब तक देखा, अनुपमा की वजह से राही और प्रेम के बीच झगड़ा हो जाता है. राही गुस्से में प्रेम को सुनाती है. प्रेम दावा करता है कि वो अब भी अपनी मां को ही चुनना चाहती है. ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि राही घर छोड़कर चली जाती है. प्रेम को तो इस बात की भनक तक नहीं लगती. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है. जल्द ही सीरियल अनुपमा की कहानी में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से वसुंधरा का गुस्सा प्रेम पर निकलने वाला है.

अनुपमा का होगा दिमाग खराब

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा की कहानी में आप देखेंगे, परिवार के लोग फोन करके अनुवपमा को राही के बारे में बताएंगे. बेटी के गायब होते ही श्रुति और अनुपमा का दिमाग खराब हो जाएगा. अनुपमा बेसुध होकर राही की तलाश में निकल जाएगी. अनुपमा दावा करेगी कि उसे राही का पता मालूम है. जल्द ही अनुपमा मंदिर पहुंच जाएगी. यहां पर अनुपमा राही से लिपटकर खूब रोने वाली है. अनुपमा फोन करके कोठारी परिवार को भी राही के ठीक होने की जानकारी देगी, दूसरी तरफ कोठारी परिवार में वसुंधरा का बीपी हाई हो जाएगा. वो प्रेम को परिवार के सामने जलील करेगी. वसुंधरा दावा करेगी कि वो अपनी चिता को प्रेम को हाथ तक नहीं लगाने देगी.

गिरगिट की तरह रंग बदलेगा प्रेम

प्रेम भी पागलों की तरह राही की तलाश करेगा. जल्द ही परिवार के लोग प्रेम को राही के बारे में बताएंगे. अनुपमा के सामने प्रेम राही से माफी मांगेगा. इस बार भी राही गलती करने वाली है. वो प्रेम पर आंख बंद करके भरोसा करेगी. घर आते ही प्रेम फिर से पागलों वाली बातें करने लगेगा. जल्द ही कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से राही को फिर से घर छोड़ना पड़ जाएगा. इस बार प्रेम भी राही को नहीं रोकेगा. दूसरी तरफ राही के लिए अनुपमा एक घर बनाने की तैयारी करने वाली है. ये बात जानकर तोषु और पाखी अनुपमा की खूब मजाक बनाएंगे. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…