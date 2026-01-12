Anupama Spoiler: पराग का गुरुर तोड़ेगी अनुपमा, जमाने के सामने कटने वाली है नाक...

Anupama Spoiler: राजन शाही के सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में प्रार्थना की वजह से पराग और अनुपमा के बीच एक और झगड़ा होने वाला है. इस दौरान वसुंधरा का पार फिर से हाई होने वाला है.

Anupama Serial: सीरियल अनुपमा (Anupama) में अनुपमा पर एक बार फिर से चंडी चढ़ गई है. वसुंधरा की वजह से अनुपमा का फिर से पारा हाई हो गया है. राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के शो में वसुंधरा और अनुपमा के बीच बवाल खड़ा हो गया है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, वसुंधरा अनुपमा को परिवार के सामने जलील करती है. अनुपमा भी वसुंधरा के साथ साथ गौतम को उसकी औकात दिखाती है. इसी बीच दिवाकर अनुपमा के पास पहुंच जाता है. अनुपमा दिवाकर को देखकर चौंक जाती है. इसी बीच पाख दिवाकर को प्रार्थना की गोद भराई में आने के लिए कहती है. यहां दिवाकर वसुंधरा के सामने अपने और राही के बारे में बड़े खुलासे कर देता है. ऐसे में अनुपमा दिवाकर पर भड़क जाएगी. दिवाकर की बातें सुनकर वसुंधरा एक बार फिर से अनुपमा पर सवार हो जाती है. वसुंधरा अनुपमा को तीसरी शादी करने के लिए बोल देती है. वसुंधरा की ये हरकत उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है. जल्द ही सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.

वसुंधरा को सबक सिखाएगी अनुपमा

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा दिवाकर को कोठारी हाउस से लात माकर बाहर करने वाली है. ऐसे में पाखी एक बार फिर से दिवाकर के साथ शादी करने की जिद करने लग जाएगी. दिवाकर की वजह से अनुपमा और पाखी के बीच पंगा होगा. इसी बीच वसुंधरा अनुपमा को पेपर्स थमाएगी. वसुंधरा दावा करेगी कि प्रार्थना का बच्चा पैदा होने के बाद कोठारी हाउस में रहेगा. वसुंधरा जबरदस्ती प्रार्थना को घर में बंद करने की कोशिश करेगी, ऐसे में वसुंधरा भी शाह हाउस जाने की जिद करेगी. वसुंधरा गुस्से में प्रार्थना के साथ जोर जबरदस्ती करने वाली है. ऐसा होते ही अनुपमा वसुंधरा पर भड़क जाएगी, अनुपमा प्रार्थना को पेपर्स पर साइन नहीं करने देगी.

पराग को उसकी औकात दिखाएगी अनुपमा

अनुपमा दावा करेगी कि वो प्रार्थना को अपने साथ लेकर ही जाएगी. ऐसे में पराग अनुपमा और उसके परिवार के साथ सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान करेगा. जल्द ही पराग और अनुपमा मकर संक्रांति का त्योहार मनाने वाले है इस दौरान अनुपमा और पराग पतंग उड़ाने वाले हैं. वसुंधरा भी यहां पर पराग को सपोर्ट करने वाली है. खेल खेल में अनुपमा, वसुंधरा और पराग को हराने वाली है. प्रार्थना की वजह से वसुंधरा और पराग को एक बार फिर से अनुपमा के आगे झुका पड़ जाएगा. वहीं अनुपमा और उसका परिवार इस जीत का जश्न मनाने वाला है.

