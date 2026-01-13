ENG हिन्दी
  • Anupama Spoiler: अनुपमा के सामने बिखरेगा उसके सपनों का महल, बुल्डोजर से होने वाला है सामना...

Anupama Spoiler: अनुपमा के सामने बिखरेगा उसके सपनों का महल, बुल्डोजर से होने वाला है सामना

Anupama Spoiler: राजन शाही के सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में प्रार्थना की गोद भराई की रस्म होते ही अनुपमा को एक बड़ा सदमा लगने वाला है. इस दौरान अनुपमा अपना घर आंखों के सामने टूटते हुए देखने वाली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 13, 2026 9:34 AM IST

Anupama Spoiler: अनुपमा के सामने बिखरेगा उसके सपनों का महल, बुल्डोजर से होने वाला है सामना

Anupama Serial: सीरियल अनुपमा (Anupama) में जब जब कोई अच्छा काम होता है तब तब घरवालों के बीच तलवारें खींच जाती हैं. कभी लोग अनुपमा को जलील करते हैं तो कभी घरवाले आपस में ही भिड़ जाते हैं. इस समय भी वसुंधरा अनुपमा का दिमाग खराब करने में जुटी हुई है. राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के शो में अब तक आपने देखा, प्रार्थना की गोद भराई में वसुंधरा और अनुपमा के बीच खूब झगड़ा होता है. गुस्से में वसुंधरा अनुपमा को एक लीगल नोटिस थमाती है. वसुंधरा दावा करती है कि प्रार्थना का बच्चा पैदा होने के बाद शाह नहीं बल्कि कोठारी परिवार के साथ रहेगा. ये बात सुनकर अनुपमा को जोरदार मिर्ची लगती है. अनुपमा वसुंधरा पर भड़क जाती है, ऐसे में माही और गौतम भी वसुंधरा को सपोर्ट करते हैं. माही दावा करती है कि वसुंधरा का फैसला ठीक है. जिसके बाद वसुंधरा के सामने पराग एक बड़ा ऐलान करता है. पराग कहता है कि जो लोग भी अनुपमाके परिवार से मतलब रखेंगे वो सभी लोग कोठारी फैमिली से अलग हो जाएंगे. ये बात सुनते ही प्रार्थना अनुपमा के साथ खड़ी हो जाती है. प्रार्थना की ये हरकत पराग का दिल तोड़ देती है. इसी बीच वसुंधरा और अनुपमा की इस कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है.

अपनी ससुराल लौटेगी प्रार्थना

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुंधरा के लाख रोकने के बाद भी प्रार्थना अनुपमा के साथ वापस आने वाली है. ससुराल में अनुपमा प्रार्थना का शान से स्वागत करती है. वहीं प्रार्थना के जाते ही ख्याति का दिल टूट जाता है. ख्याति ने प्लान बना रखा था कि वो प्रार्थना को खुद की नजरों से दूर नहीं होने देगी. प्रार्थना के जाते ही ख्याति बहुत परेशान होगी. वहीं वसुंधरा भी प्रार्थना के जाने के बाद अनुपमा को कोसने वाली है. वहीं दसरी तरफ अनुपमा मकर संक्रांति का त्योहार मनाएगी. इस जश्न में प्रार्था की वजह से पराग भी अपने परिवार के साथ जाएगा.

अनुपमा की चॉल पर चलेगा बुल्डोजर

प्रार्थना की गोदभराई होते ही अनुपमा एक बार फिर से मुंबई पहुंच जाएगी. जैसे ही अनुपमा चॉल में पहुंचेगी वैसे ही उसे एक बुरी खबर मिलने वाली है. अनुपमा को पता चलेगा कि रजनी के इशारे पर उसकी चॉल को गिराया जा रहा है. ये बात जानकर अनुपमा को सदमा लगेगा. अनुपमा रजनी की तलाश करने की कोशिश करेगी. रजनी अपने बेटे के साथ गायब होने वाली है. ऐसे में चॉल के लोग अनुपमा के पीछे पड़ जाएंगे.

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
