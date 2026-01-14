ENG हिन्दी
  • Anupama Spoiler: माही के सामने अपना मुखौटा हटाएगा गौतम, अनुपमा को लगने वाला है तगड़ा झटका...

Anupama Spoiler: माही के सामने अपना मुखौटा हटाएगा गौतम, अनुपमा को लगने वाला है तगड़ा झटका

Anupama Spoiler: सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में प्रार्थना की गोद भराई की रस्म खत्म होते ही गौतम का दिमाग खराब होने वाला है. गौतम जल्द ही कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से अनुपमा खून के आंसू रोने को मजबूर हो जाएगी.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 14, 2026 6:40 AM IST

Anupama Spoiler: माही के सामने अपना मुखौटा हटाएगा गौतम, अनुपमा को लगने वाला है तगड़ा झटका

Anupama Serial: राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा (Anupama) में एक हफ्ते से प्रार्थना की गोद भराई की रस्म चल रही है. प्रार्थना की गोद भराई में लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. बीते 2 दिनों से वसुंधरा और अनुपमा की लड़ाई हो रही थी. अब इ, लड़ाी में पराग भी उतर आया है. ये सारे लोग मिलकर प्रार्थना की गोद भराई में गौतम की इज्जत उतार रहे हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, प्रार्थना की गोद भराई में पराग वसुंधरा और अनुपमा को शांत करवाने की कोशिश करता है, पराग याद करता है कि किस तरह से वो अपनी बेटी की खुशी के आगे हमेशा झुक जाता है. इमोशनल होकर पराग ऐलान करता है कि वो अब अनुपमा के परिवार से कोई नाता नहीं रखेगा. ऐसे में प्रार्थना अपनी ससुराल जाने का दावा करती है. प्रार्थना अनुपमा और उसके परिवार के साथ वापस आ जाती है. आते ही प्रार्थना घर पर फिसल जाती है. सही समय पर आकर अनुपमा प्रार्थना को बचा लेती है. वहीं गौतम अनुपमा के सामने हुई बेइज्जती को भुला नहीं पाता है. गौतम को माही शांत करवाने की कोशिश करती है. इसी बीच गौतम कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी वजह से अनुपमा के परिवार पर एक बड़ी मुसीबत आ जाएगी.

अपने के सपनों पर फिरने वाला है पानी

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रार्थना की गोदभराई होते ही गौतम मुंबई पहुंच जाएगा. यहां पर गौतम ऱजनी से चॉल तोड़ने के लिए कहेगा. रातों रात रजनी के लोग बुल्डोजर लेकर चॉल में पहुंच जाएंगे. चॉल के फोन पर ये बात अनुपमा को बताने वाले हैं. चॉल टूटे की खबर सुनते ही अनुपमा घबरा जाएगी. अनुपमा सब कुछ छोड़कर सीधा मुंबई जाने वाली है. यहां पर उसे एक बड़ा सदमा लगेगा.

अनुपमा के सामने आएगा सच

जल्द ही अनुपमा को पता चलेगा कि रजनी की वजह से ही उसकी चॉल को तोड़ा जा रहा है. रजनी के साथ पराग और गौतम को देखकर अनुपमा को सदमा लग जाएगा. अनुपमा अपनी सहेली को समझाने की कोशिश करने वाली है. चॉल के लोग भी अनुपमा को गलत समझने वाले हैं. लोगों को लगेगा कि अनुपमा ने पैसे की खातिर रजनी का साथ दिया है. इसके साथ ही अनुपमा को खूब गालियां पड़ेंगी. लोगों के ताने सुनते हुए अनुपमा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है. दूसरी तरफ पाखी दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर देगी. दिवाकर को अपना पति बनाने के चक्कर में पाखी बड़ी बेवकूफी कर जाएगी.

