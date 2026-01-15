ENG हिन्दी
Google News
  • Anupama Spoiler: शाह परिवार के लिए फिर मनहूस साबित होगी अनुपमा, घर में पसरेगा मातम...

Anupama Spoiler: शाह परिवार के लिए फिर मनहूस साबित होगी अनुपमा, घर में पसरेगा मातम

Anupama Spoiler: सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है. शो में जल्द ही कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अनुपमा का बा बाया घर फिर से बिखर जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 15, 2026 5:51 AM IST

Anupama Spoiler: शाह परिवार के लिए फिर मनहूस साबित होगी अनुपमा, घर में पसरेगा मातम

Anupama Serial: स्टार प्लस के सुपरहिट शो सीरियल अनुपमा (Anupama) में इस समय मकर संक्रांति का जश्न मनाया जा रहा है. अनुपमा ने भी फैसला कर लिया है कि मकर संक्रांति के मौके पर वो सारा समय अपने परिवार के साथ मनाएगी. राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के बीते एपिसोड में अब तक आपने देखा, मकर संक्रांति आते ही माही-गौतम, राजा परी, किंजल-तोषु और राही-प्रेम के बीच की दूरी कम हो जाती है. अनुपमा के घर के ये सारे कपल मिलकर मकर संक्रांति का जश्न मनाते हैं. इस दौरान राही और प्रेम को भी रोमांस करने का मौका मिलता है. राजा और परी को साथ देखकर अनुपमा भी खुश हो जाती है. इसी बीच पराग अनुपमा को पतंगबाजी में चैलेंज करता है. पराग अनुपमा को सबके सामने कड़ी टक्कर देता. इस दौरान पराग अनुपमा को पतंगबाजी में हरा देता है. अनुपमा को हराते ही पराग का उत्साह सातवें आसमान में पहुंच जाता है. ऐसे में पराग अनुपमा की हार का जश्न मनाने का ऐलान करता है. बापूजी अनुपमा को याद दिलाते हैं कि वो जानबूझकर पराग से पतंगबाजी से हारी है. इसी बीच मकर संक्रांति के मौके पर एक और बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है. जिसकी वजह से सीरियल अनुपमा की कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा.

प्रार्थना के साथ होगा हादसा

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पराग और अनुपमा का परिवार पतंगबाजी के बाद साथ में पार्टी करने वाला है. इस दौरान अचानक ही प्रार्थना जमीन पर गिर जाएगी. प्रार्थना के बेहोश होते ही परिवार के लोगों के बीच हंगामा मच जाएगा. किसी को समझ ही नहीं आएगा कि प्रार्थना को आखिर हुआ क्या है. परिवार के लोग प्रार्थना को लेकर अस्पताल लेकर भागने वाले हैं. माना जा रहा है कि सीरियल अनुपमा में जल्द ही प्रार्थना अपने बच्चे से हाथ धोने वाली है.

अनुपमा होने वाली है बदनाम

प्रार्थना के बच्चे के जाने के बाद अनुपमा पर फिर से आरोप लगने वाले हैं. इस दौरान अनुपमा को पता चलेगा कि रजनी ने उसकी चॉल को गिरा दिया है. ये बात जानकर अनुपमा को सदमा लग जाएगा. अनुपमा चॉल को बचाने के लिए मुंबई भागेगी. हालांकि तब तक बहुत देर होने वाली है. अनुपमा की आंखों के सामने उसके सपनों के आशियाे को गिरा दिया जाएगा. अनुपमा को याद आएगा कि कैसे किस्मत ने बार बार उसे ऐसे ही धोखा दिया है. वहीं चॉल के लोग भी पूरे मामले में अनुपमा को ही गलत बताने वाले हैं. दावा किया जाएगा कि पैसे के लिए अनुपमाे चॉल को कुर्बन कर दिया.

