Anupama Spoiler: भारती के सामने एक्सपोज होगा वरुण, अनुपमा के घर में मचेगा कोहराम...

Anupama Serial: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा के फैंस का जोश इस समय सातवें आसमान पर है. फैंस को लग रहा है कि जल्द ही कहानी में अनुज की एंट्री होने वाली है. हालांकि मेकर्स अनुज को छोड़कर बाकी नए किरदार लाने में लगे हुए हैं. कुछ समय पहले ही राजन शाही (Rajan Shahi) के शो में वरुण नाम के किरदार की एंट्र हुई है, जिसने आते ही अनुपमा के घर में सेंध लगानी शुरू कर दी है. इस लड़के ने आते ही भारती को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया. प्रेम को जेल भेज दिया और रजनी के साथ करोड़ो कमाने का प्लान भी बना लिया है. सीरियल अनुपमा की कहानी में अब तक आपने देखा, वरुण भारती के बीमार पड़ते ही उसकी देखभाल करता है. भारती बार बार वरुण की बाहों में बेहोश होकर गिर जाती है. ऐसे में अनुपमा को लगता है कि वरुण भारती को पसंद करने लगा है. अनुपमा भारती और वरुण की शादी के सपने देखने लगती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है. अनुपमा में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से भारती लाइमलाइट में आ जाएगी.
वरुण के प्यार में पागल होगी भारती
सीरियल अनुपमा (Anupama) की कहानी में जल्द ही आप देखेंगे, भारती और वरुण समय के साथ करीब आना शुरू कर देंगे. भारती को लगेगा कि जिंदगी ने उसे एक बार फिर से मौका दे दिया है. ऐसे में भारती अपनी शादी के सपने देखना शुरू कर देगी. दूसरी तरफ रजनी अनुपमा को शिकंजा कसने वाली है. चॉल को तोड़ने के लिए रजनी अनुपमा से धोखे से पेपर्स पर साइन करवाने वाली है. इसी बीच चॉल के लोगों को नोटिस मिलने वाला है. इस नोटिस की वजह से चॉल में बवाल खड़ा हो जाएगा. जल्द ही अनुपमा को समझ आएगा कि सहेली बनने की आड़ में रजनी ने उसका कैसे इस्तेमाल किया है. इतना ही नहीं जल्द ही वरुण की भी पोल खुलने वाली है.
पराग के घर में खड़ा होगा नया बवाल
भारती को पता चलेगा कि चॉल को तोड़ने के लिए वरुण उसके साथ प्यार का दिखावा कर रहा है. ये बात जानकर भारती को सदमा लग जाएगा. एक बार फिर से शादी करने के सपने टूटकर चूर होने वाले हैं. वहीं अनुपमा चॉल के लोगों के साथ खड़ी होने वाली है. दूसरी तरफ कोठारी परिवार के लोग प्रार्थना के बेबी शॉवर की तैयारी करने वाले हैं. प्रार्थना जबरदस्ती अनुपमा को अपने बेबी शॉवर में बुलाने वाली है. इस पार्टी में अनुपमा को एक बार फिर से वसुंधरा का सामना करना पड़ेगा. अनुपमा को पता चलेगा कि उसकी चॉल पराग के कहने पर ही तोड़ी जा रही है.
