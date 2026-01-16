Anupama Spoiler: अनुपमा को पागल करके छोड़ेगी रजनी, देने वाली है दोस्ती का ये सिला...

Anupama Serial: सीरियल अनुपमा (Anupama) में जब भी कोई त्योहार आता है, तब तब कहानी में हंगामा मच जाता है. अनुपमा को लगता है कि उसके घर में खुशियों ने दस्तक दे दी है. हालांकि अनुपमा का परिवार ठीक उसी समय पर लड़ाई करने बैठ जाता है. राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, मकर संक्रांति के मौके पर राही-प्रेम, राजा परी, किंजल-तोषु, माही-गौतम और परिवार के लोग अनुपमा के साथ मस्ती करते हैं. इसी बीच प्रार्थना गिर जाती है. प्रार्थना के गिरते ही परिवार में हंगामा मच जाता है. परिवार के लोग प्रार्थना को लेकर घर दौड़ते हैं. यहां पर अनुपमा को पता चलेगा कि प्रार्थना और उसका बच्चा ठीक है. डॉक्टर के जाते ही परग अनुपमा और अंश पर भड़क जाता है. पराग परिवार के सामने अंश को चप्पल से मारता है. अंश को पराग जमकर खरीखोटी सुनाता है. अंश की बेइज्जती होते ही अनुपमा पराग पर भड़क जाती है. अनुपमा पराग को याद दिलाती है कि अंश उसका दामाद है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है, जिसकी वजह से अनुपमा की जिंदगी बदल जाएगी.
अनुपमा की चॉल पर मंडराएगा खतरा
सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जल्द ही अनुपम को जस्सी फोन करके चॉल के बारे में बताएगी. जस्सी दावा करेगी कि उसकी चॉल पर बुल्डोजर चलने वाला है. ये बात सुनकर अनुपमा घबरा जाएगी. अनुपमा बिना देर किए मुंबई जाएगी. अनुपमा प्रार्थना को बा के भरोसे छोड़ देगी. अनुपमा जैसे ही मुंबई पहुंचेगी वैसे ही उसे सदमा लगने वाला है. अनुपमा के सामने चॉल पर बुल्डोजर चलवाने आ जाएंगे. अनुपमा चॉल के आगे आकर खड़ी हो जाएगी. चाहकर भी अनुपमा चॉल को गिरने से नहीं बचा पाएगी. वहीं चॉल के लोग भी खड़े होकर तमाशा देखने वाले हैं.
अनुपमा का होने वाला है दिमाग खराब
चॉल पर खतरा मंडराते ही अनुपमा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने वाली है. अनुपमा चॉल को बचाने के लिए धरती आसमान एक करने वाली है. इसी बीच अनुपमा को एक के बाद एक राज पता चलने वाले हैं. अनुपमा जान जाएगी कि इस पूरी साजिश के पीछे रजनी का हाथ है. रजनी ने कैसे अनुपमा से साइन करवाए. सच जानकर अनुपमा बहुत परेशान होने वाली है. अनुपमा समझ जाएगी कि कैसे रजनी ने उसकी दोस्ती का गलत फायदा उठाया. दोस्ती में धोखा खानकर अनुपमा का दिल टूट जाएगा. अनुपमा को एहसास होगा कि राही रजनी के बारेमें सही बात बोलती थी.
