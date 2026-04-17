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Anupama Spoiler: अनुपमा की जिंदगी में होगी एक और मर्द की एंट्री, घर में मचेगा कोहराम

Anupama Spoiler 17 April 2026: सीरियल अनुपमा में अनुपमा और दिग्विजय कैफे में लोगों का इंतजार करने वाले हैं. इसी बीच अनुपमा और दिग्विजय की जिंदगी में एक और शख्स की एंट्री होने वाली है जिसके आने से सब कुछ बदलने वाला है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 17, 2026 7:34 AM IST

Anupama Spoiler: अनुपमा की जिंदगी में होगी एक और मर्द की एंट्री, घर में मचेगा कोहराम
अनुपमा की जिंदगी में होगी एक और मर्द की एंट्री

Anupama Spoiler 17 April 2026: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सुपरहिट सीरियल अनुपमा (Anupama) का टीआरपी में हाल खराब है. अब लोगों को लगने लगा है कि अनुपमा का गोल्डन ऐरा खत्म होने वाला है. ये शो बीते कई हफ्तों से टीआरपी में गोते लगा रहा है. राजन शाही (Rajan Shahi) की टीम शो को दिलचस्प बनाने में जुटी हुई है. बावजूद इसके इस शो की रेटिंग गिर रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा है कि बा और बापूजी पैसे कमाने के लिए घर से निकल जाते हैं. बापूजी सड़क पर पूजा का सामान बेचते हैं. वहीं बा लोगों के घरों में खाना बनाती है., इस दौरान बा को एहसास होता है कि अनुपमा परिवार के लिए कितनी करती थी. वहीं अनुपमा के कैफे में पहला कस्टमर आता है. अंश बापूजी को देख लेता है. बापूजी को पता चल जाता है कि अंश उनके आसपास है. ऐसे में बापूजी अंश से झूठ बोलते हैं. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है.

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दिग्विजय और अनुपमा होंगे परेशान

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में आप देखेंगे, अनुपमा और दिग्विजय के कैफे में लोग नहीं आएंगे. ऐसे में अनुपमा और दिग्विजय हिम्मत न हारने का फैसला करेंगे. अनुपमा अलग-अलग तरीके से कैफे को प्रमोट करने के तरके निकालने वाली है. वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा माही पर चोरी का इल्जाम लगाने वाली है. वसुंधरा माही को डांटेगी. ऐसे में माही भी वसुंधरा को सुना देगी. मही दावा करेगी कि वो कोठारी ज्वैलर्स से भी बड़ा नाम बनकर दिखाने वाली है, इस दौरानमाही गौतम को जलील करेगी और तलाक देने की धमकी देगी. राही भी माही का ही साथ देने वाली है. माही कहेगी कि वो अंश को गौतम की बेटी की कस्टडी थमाने वाली है, ये बात सुनकर गौतम को सदमा लग जाएगा.

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घर में बैठकर रोएगी बा

घर के काम करते करते बा खूब आंसू बहाने वाली है. 2 पैसे कमाने के लिए बा बहुत पापड़ बेलेगी. वहीं बापूजी भी पूरा दिन सड़क छानकर वापस आ जाएंगे. बा और बापूजी दोनों ही एक दूसरे के दर्द छिपाने वाले हैं. इसी बीच बा की तबियत खराब हो जाएगी. बापूजी को शक हो जाएगा कि बा कुछ तो गड़बड़ कर रही है. बा भी बापूजी के सामने चुप नहीं रह पाएगी. दूसरी तरफ अनुपमा की जिंदगी में एक लड़के की एंट्री होने वाली है. इस लड़के के आने के बाद अनुपमा को कैफे चल निकलेगा. इस शख्स के आने से अनुपमा की जिंदगी में फिर से खुशियां आने वाली हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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