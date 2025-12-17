Anupama Spoiler: प्रार्थाना के बेबी शॉवर में शुरू होगा पराग और रजनी का नैन मटक्का, वसुंधरा के सीने पर लोटेंगे सांप

Anupama Spoiler 17 December : रुपाली गांगुली और राजन शाही के सीरियल अनुपमा की कहानी में बवाल मचा हुआ है. जल्द ही रजनी पराग के घर में एंट्री करने वाली है, ऐसा होते ही वसुंधरा और ख्याति का दिमाग खराब होने वाला है.

Anupama Serial: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा ने टीआरपी में बवाल मचाया हुआ है. फैंस को शो में चल ही ड्रामा काफी पसंद आ रहा है. अनुपमा की जिंदगी में एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. राजन शाही (Rajan Shahi) के शो में अब तक आपने देखा, रजनी और अनुपमा साथ में बैठकर नारियल पानी पीती हैं. इस दौान रजनी अनुपमा को बताती है कि उसकी पराग के साथ मुलाकात कैसी रही. वहीं अनुपमा भी रजनी को अपने दिल का हाल बताती है. वहीं ईशानी के तेवर देखकर अनुपमा का दिमाग खराब हो जाता है. अनुपमा सबके सामने ईशानी की बैंड बजा देती है. अनुपमा से डांट खाते ही ईशानी के मुंह बन जाते हैं. जिसके बाद अनुपमा भारती के एक्स को भी सबक सिखाती है. अनुपमा उस पर चाकू तान देती है. वहीं अनुपमा ईशानी को तमीज में रहने के लिए कहती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा में एक बड़ा बदलाव आने वाला है जिसक वजह से वसुंधरा के घर में हंगामा मच जाएगा.

अपने घर वापस जाएगी अनुपमा

सीरियल अनुपमा (Anupama) की कहानी में जल्द ही आप देखेंगे, भारती और वरुण की लव स्टोरी समय के साथ बढ़ना शुरू कर देगी. इस दौरान रजनी अनुपमा और चॉल के लोगों को नटिस थमा देगी. चॉल के गिरने की भनक लगते ही सबसे पहले वरुण रजनी को छोड़कर जाएगा. भारती को समझ आएगा कि उसने वरुण पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलत कर दी है. भारती को दोबारा प्यार करने पर अफसोस होने वाला है. दूसरी तरफ अनुपमा वापस अहमदाबाद जाने का प्लान बनाने वाली है. अनुपमा रजनी के साथ फिर से अपने घर जाएगी. परी और ईशानी को भी अपने घर जाने का मौका मिलेगा. अनुपमा यहां पर प्रार्थाना के बेबी शॉवर का हिस्सा बनने वाली है. प्रार्थाना के बेबी शॉवर में एक बार फिर से अनुपमा को बेइज्जती का कड़वां घूट पीना पड़ जाएगा. वहीं दूसरी तरफ रजनी और पराग का भी प्रार्थाना के बेबी शॉवर में आमना सामना होने वाला है.

रजनी से पंगा लेगी वसुंधरा

पराग रजनी को नजरअंदाज करने वाला है. वहीं रजनी पराग के आगे पीछे मंडराएगी. रजनी और पराग को साथ देखकर वसुंधरा की हालत खराब होने वाली है. वसुंधरा को इस बात का डर सताने लग जाएगा किकहीं रजनी का वजह से ख्याति का घर न टूट जाए. जल्द ही ख्याति को भी शक होने वाला है कि रजनी और पराग उससे कुछ तो छिपा रहे हैं. रजनी की एक गलती पराग की शादीशुदा जिंदगी को तबाह करने वाली है. ऐसे में वसुंधरा रजनी को अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश करने वाली है.

