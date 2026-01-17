ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Anupama Spoiler: गिरगिट की तरह रंग बदलेगा पराग, खून के आंसू रोएगी अनुपमा...

Anupama Spoiler: गिरगिट की तरह रंग बदलेगा पराग, खून के आंसू रोएगी अनुपमा

Anupama Spoiler: सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अनुपमा जान जाएगी कि रजनी और पराग मिलकर उसकी चॉल को तोड़ने में जुटे हुए हैं. इसी बीच पराग एक बड़ चाल चलने वाला है.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 17, 2026 6:06 AM IST

Anupama Spoiler: गिरगिट की तरह रंग बदलेगा पराग, खून के आंसू रोएगी अनुपमा

Anupama Serial: सीरियल अनुपमा (Anupama) की कहानी में वो समय आ चुका है जब अनुपमा की चॉल टूटने वाली है. रजनी महीनों से अनुपमा के आगे पीछे सिर्फ इसलिए नाच रही थी ताकि चॉल को तुड़वा सके. रजनी अपने प्लान में कामयाब हो गई है. राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, प्रार्थना की वजह से पराग का पारा हाई हो जाता है. पराग अपने घर में आकर भी गुस्सा करता है. वहीं अनुपमा के पास जस्सी का फोन आता है. जस्सी अनुपमा को बताती है कि चॉल को 12 बजे गिरा दिया जाएगा. अनुपमा ये बात सुनकर सुधबुध खो देती है. अनुपमा मुंबई जाने की जिद करती है. हालांकि बा अनुपमा को जाने नहीं देती है. बा कहती है कि अगर अनुपमा गई तो प्रार्थना और उसके बच्चे को कुछ हो जाएगा. अनुपमा परिवार से ऊपर होकर मुंबई के लिए जाने की तैयारी करेगी. ऐसे में अंश भी अनुपमा पर भड़क जाता है. केवल किंजल पूरे घर में अनुपमा को सपोर्ट करती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अनुपमा की जिंदगी में एक और बवाल खड़ा हो जाएगा.

Also Read
Anupama 9 Maha Twists: उल्टी गिनती शुरू... पराग से सालों पुराना बदला लेगी रजनी, टूटने वाला है ख्याति का गुरूर

चॉल को बचाने निकलेगी अनुपमा

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा रातों रात मुंबई पहुंच जाएगी. अपनी चॉल को बचाने के लिए अनुपमा बुल्डोजर के आगे खड़ी हो जाएगी. अनुपमा दावा करेगी कि उसने किसी भी एनओसी पर साइन नहीं किए हैं. चॉल के लोग अनुपमा की किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे. चॉल के लोग उल्टा अनुपमा को ही कोसना शुरू कर देंगे. अनुपमा चॉल को बचाने के लिए कोर्ट तक पहुंच जाएगी. इसी बीच कहानी में जल्द ही पराग की भी एंट्री होने वाली है. खबर है कि जल्द ही पराग भी रजनी से मिलने के लिए मुंबई पहुंच जाएगा.

Also Read
Anupama: 20 साल बाद Rupali Ganguly से टकराई ये TV की ये एक्ट्रेस, फैंस के बीच मचा कोहराम

TRENDING NOW

गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है पराग

ये बात सच है कि रजनी ने पराग से झूठ बोला है. पराग नहीं जानता है कि रजनी ने धोखे से चॉल के एनओसी पर साइन करवाए है. चॉल में चल रहे हंगामे को देखकर पराग चौंक जाएगा. पराग जानने की कोशिश करेगा कि आखिर चॉल में इतना हंगामा हो क्यों रहा है. जल्द ही पराग को पता चलेगा कि कैसे रजनी ने सबको बेवकूफ बनाया है. इस दौरान अनुपमा भी जान जाएगी कि रजनी और पराग एक ही हैं. पराग समझ जाएगा कि इस बार उसे दिमाग से काम लेना है. ऐसे में वो चॉलवालों की बजाय रजनी को ही सपोर्ट करेगा.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Anupama Rupali Ganguly Tv Gossip Tv News