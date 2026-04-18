Anupama Spoiler: अक्षय तृतीया पर मातम मनाएगी अनुपमा, एक बेवकूफी के चलते कैफे पर लगेगा ताला...

Anupama Spoiler 18 April 2026: सीरियल अनुपमा में अनुपमा और दिग्विजय को एक बड़ा सदमा लगने वाला है. अक्षय तृतीया के मौके पर अनुपमा के कैफे पर ताला लगने वाला है. वजह जानकर आपको भी सदमा लग जाएगा.

Anupama Spoiler 18 April 2026: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा (Anupama) में कब क्या हो जाए ये तो राजन शाही (Rajan Shahi) भी नहीं बता सकते. अनुपमा की कहानी में एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. हालांकि इतना सब होने के बाद भी सीरियल अनुपमा की टीआरपी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा है कि बा और बापूजी पैसे कमाने के लिए खूब पापड़ बेलते हैं. घर आते ही बा की तबीयत खराब हो जाती है. दूसरी तरफ अनुपमा का कैफे खाली हो जाएगा. खाली कैफे को देखकर दिग्विजय का दिमाग खराब हो जाता है. दिग्विजय को एहसास होता है कि उसने कैफे चालू करके बहुत बड़ी गलती कर दी है.ऐसे में अनुपमा उसे शांत रहने के लिए कहती है, इसी बीच अनुपमा को रेडियो पर एक आदमी के बारे में पता चलता है. ये शख्स बताता है कि अपगर अपने खाने को फेमस करना है तो इस काम में वो उसकी मदद कर सकता है, इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है.

अनुपमा को मिलने वाला है सपोर्ट

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में आप देखेंगे, अनुपमा बिना देर किए कुणाल के घर जाने वाली है. यहां पर वो गार्ड को बताएगी कि रेडियो पर उसने कुणाल की बातें सुनी थी. गार्ड अनुपमा को घर में नहीं घुसने देगा. ऐसे में अनुपमा अपने हाथ के बने खाने से गार्ड का मन ललचाने वाली है. इसी बीच कुणाल भी घर से बाहर निकल आएगा. अनुपमा के हाथ के खाने की खुशबू से वो खींचा चला आएगा. जल्द ही अनुपमा की मुलाकात कुणाल से होगी. खाना खाकर कुणाल अनुपमा से वादा करेगा कि वो उसकी मदद करेगा.

अनुपमा के कैफे पर लगेगा ताला

अनुपमा अक्षय तृतीया के मौके पर कुणाल का इंतजार करेगी. हालांकि कुणाल अनुपमा के कैफे पर नहीं पहुंचेगा. इसी बीच अनुपमा को एक बुरी खबर मिलने वाली है. खबर है कि अनुपमा के कैफे पर ताला लगने वाला है. ये बात जानकर दिग्विजय को सदमा लगने वाला है. वहीं अनुपमा का भी कैफे बंद होते ही दिमाग खराब हो जाएगा. दूसरी तरफ तोषु को पता चलेगा कि बापूजी सड़कपर सामान बेच रहे हैं. गौतम तोषु को ये सच बताएगा. बापूजी की हालत देखकर तोषु का दिमाग खराब होने वाला है. घर आते ही तोषु बापूजी और बा से लड़ेगा. वहीं माही के न होने की वजह से वसुंधरा को बिजनेस में नुकसान होने वाला है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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