Anupama Spoiler: सालों बाद अपनी न हो सकी सास से टकराएगी रजनी, कैसे रहेंगी एक ही म्यान में दो तलवार?...

Anupama Spoiler: सीरियल अनुपमा में जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. खबर आ रही है कि जल्द ही रजनी अपनी न हो सकी सास से मिलने वाली है, जिसके बाद कहानी में खूब ड्रामा होगा.

Anupama Serial: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और राजन शाही (Rajan Shahi) के सुपरहिट शो अनुपमा (Anupama) में इस समय एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अनुपमा ने भी फैसला कर लिया है कि मरने से पहले वो अपनी जिंदगी को संवारकर रहेगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, भारती पर उसका एक्स हमला कर देता है, ऐसे में अनुपमा सही समय पर आकर भारती की जान बचाती है. इसी बीच मंगेश अनुपमा और भारती को मारने की कोशिश करता है. वरुण सही समय पर आकर मंगेश को जमकर धोता है. इस दौरान वरुण भारती को भी संभालता है. ये काम करके वरुण अपने दिल में भारती के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बना लेता है. वहीं रजनी अनुपमा के लिए नारियल पानी लेकर जाती है. बातों ही बातों में रजनी अनुपमा से भारती का हाथ वरुण के लिए मांग लेती है. ये बात सुनकर अनुपमा चौंक जती है. बिना कुछ सोचे समझे अनुपमा वरुण और भारती की शादी के लिए हां बोल देती है.

रजनी चलने वाली है अब तक की सबसे बड़ी चाल

रजनी अनुपमा को रोके का शगुन थमा देती है. रजनी की ये चाल इस बार अनुपमा पर बहुत भारी पड़ने वाली है. खबर है कि सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा धमाका होने वाला है. सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अनुपमा और रजनी भारती की शादी पक्की कर देंगे. शादी की रस्मों के बीच में अनुपमा चॉल के लोगों से पेपर्स पर साइन करवा लेगी. अनुपमा के ये काम करते ही रजनी बहुत खुश हो जाएगी. रजनी बिना देर किए चॉल को तोड़ने के लिए आदेश दे देगी. रजनी के लोग अचानक ही चॉल को तोड़ने के लिए पहुंच जाएंगे. हालांकि अनुपमा ऐसा नहीं होने देगी.

रजनी और वसुंधरा के बीच खींचने वाली हैं तलवार

भारती की शादी की रस्में छोड़कर अनुपमा इन लोगों से लड़ाई करने वाली है. इसी बीच अनुपमा को अहमदाबाद जाना पड़ जाएगा. प्रार्थना के बेबी शॉवर के चक्कर में अनुपमा रजनी को अपने साथ लेकर जाने वाली है. रजनी एक जमाने के बाद कोठारी हाउस में जाने वाली है. यहां पर रजनी की मुलाकात पराग से होने वाली है, रजनी और पराग मिलकर पुराने दिन याद करने वाले हैं. यहां पर रजनी वसुंधरा और ख्याति से भी मिलेगी. रजनी को देखकर वसुंधरा का पारा हाई हो जाएगा. वसुंधरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि रजनी पराग के आगे पीछे घूम रही है. रजनी और पराग को अलग करने के लिए वसुंधरा अपना दिमाग लगाने वाली है. वसुंधरा की वजह से रजनी और पराग के बीच फिर से गलतफहमियां होने लगेंगी. हालांकि इस बार वसुंधरा को रजनी कुछ गलत नहीं करने देगी.

