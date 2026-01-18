ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Anupama Spoiler: रजनी को सबक सिखाने की कसम खाएगी अनुपमा, शुरू होगी पराग की बर्बादी...

Anupama Spoiler: रजनी को सबक सिखाने की कसम खाएगी अनुपमा, शुरू होगी पराग की बर्बादी

Anupama Spoiler: सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अनुपमा जान जाएगी कि अनुपमा समझ जाएगी कि रजनी और पराग मिलकर उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में अनुपमा अब तक की सबसे बड़ी चाल चलने वाली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 18, 2026 5:53 AM IST

Anupama Spoiler: रजनी को सबक सिखाने की कसम खाएगी अनुपमा, शुरू होगी पराग की बर्बादी

Anupama Serial: सीरियल अनुपमा (Anupama) में कब क्या हो जाए ये बात तो भगवान को भी नहीं पता. टीआरपी हासिल करने के लिए मेकर्स अनुपमा में कुछ भी बदलाव कर देते हैं. अनुपमा अपना मुंह छिपाने के लिए चॉल में रहने लगी थी. अब वही चॉल तोड़ी जा रही है. हाल ये है कि अनुपमा चॉल को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए राजी है. राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल में अब तक आपने देखा, अनुपमा को पता चलता है कि 12 बजे चॉल को तोड़ दिया जाएगा. अनुपमा परिवार से झगड़ा करके मुंबई के लिए रवाना हो जाती है. राही, प्रेम और प्रेरणा भी अनुपमा के साथ मुंबई वापस आते हैं. यहां आते ही अनुपमा सबसे पहले रजनी के पास जाती है. अनुपमा को पता चलता है कि रजनी अपने घर पर नहीं है, अनुपमा बिना देर किए अपनी चॉल में पहुंच जाती है. यहां पर चॉल के लोग बुल्डोजर के सामने हंगामा मचा रहे होते हैं. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बखेड़ा खड़ा होने वाला है जिसकी वजह से अनुपमा का पारा हाई हो जाएगा.

Also Read
Anupama 9 Maha Twists: अपनी ही मां के खिलाफ खड़ी होगी प्रेरणा, रजनी के हाथ से फिसलेगी सत्ता?

चॉल को बचाने निकलेगी अनुपमा

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा आते ही बुल्डोजर के सामने आकर खड़ी हो जाएगी. अनुपमा जैसे ही बुल्डोजर के पास आएगी वैसे ही रजनी उसे रोकने की कोशिश करेगी. अनुपमा रजनी से कहेगी कि वो चॉल को टूटने से बचा सकती है, ऐसे में रजनी अब तक का सबसे बड़ा दांव खेलेगी. सबके सामने रजनी दावा करेगी कि अनुपमा ने ही चॉल को तोड़ने के लिए एनओसी पर साइन किए थे. ऐसे में वो भला चॉल को टूटने से कैसे बचा सकती है. रजनी की बातें सुनकर अनुपमा को सदमा लगने वाला है. अनुपमा खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगी.

Also Read
Anupama Spoiler: गिरगिट की तरह रंग बदलेगा पराग, खून के आंसू रोएगी अनुपमा

TRENDING NOW

अनुपमा और पराग के पीछे पड़ेगी अनुपमा

जल्द ही अनुपमा को पता चलेगा कि पराग और रजनी आपस में मिले हुए हैं. डील की वजह से ही रजनी पराग की मदद कर रही है. ये बात जानकर अनुपमा को सदमा लगने वाला है. अनुपमा रजनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का फैसला करने वाली है. अनुपमा की इस हरकत की वजह से रजनी की कुर्सी पर खतरा मंडराने लग जाएगा. वहीं चॉल न टूटने की वजह से पराग की इंवेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगी. जल्द ही अनुपमा एक चाल चलकर रजनी और पराग दोनों को बर्बाद करने वाली है. हालांकि ये काम करने में अनुपमा के भी पसीने छूटने वाले हैं.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Anupama Rupali Ganguly Tv Gossip Tv News