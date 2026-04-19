Anupama Spoiler: अनुपमा को लात मारकर घर से बाहर करेगा दिग्विजय, अब कौन बनेगा सहारा?...

Anupama Spoiler 19 April 2026: सीरियल अनुपमा में अनुपमा और दिग्विजय के बीच एक बार फिर से पंगा होने वाला है. इस बार दिग्विजय अनुपमा से घर छोड़ने के लिए कहने वाला है. इसकी वजह कुणाल बनने वाला है.

Anupama Spoiler 19 April 2026: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सुपरहिट सीरियल अनुपमा (Anupama) में इस समय बवाल मचा हुआ है. अनुपमा ने सावी के कैफे को खोल लिया है. हालांकि कोई भी कस्टमर अनुपमा के कैफे में आने के लिए राजी ही नहीं है. ऐसे में दिग्विजय का मनोबल अब टूटने लग गया है. वहीं अनुपमा हार मानने को राजी नहीं है. राजन शाही (Rajan Shahi) के शो में अब तक आपने देखा, अनुपमा कैफे को फेमस करने के लिए रेडियो जॉकी कुणाल के पास जाती है. अनुपमा के हाथ का खाना खाकर कुणाल इंप्रेस हो जाता है. वो वादा करता है कि अनुपमा के कैफे में आकर खाना जरूर चखेगा. ये बात जानकर अनुपमा काफी खुश हो जाती है. दूसरी तरफ वसुंधरा को पता चलता है कि माही के बिना उसके बिजनेस को नुकसान हो रहा है. ये बात जानकर वसुंधरा भड़क जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है, जिसकी वजह से अनुपमा एक बार फिर से बेघर होने वाली है.

अनुपमा मनाएगी खुशियां

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में आप देखेंगे, अनुपमा कुणाल से वादा लेकर दिग्विजय के पास जाने वाली है. वो सबको बताएगी कि जल्द ही उसका कैफे फेमस हो जाएगा. ये बात सुनकर दिग्विजय राहत की सांस लेने वाला है. इसी बीच कुणाल अनुपमा के कैफे में पहुंच जाएगा. यहां पर अनुपमा के हाथ का खाना खाकर कुणाल चौंकने वाला है. कुणाल अनुपमा के मुंह पर उसकी तारीफ करने वाला है. दूसरी तरफ दिग्विजय भी अनुपमा को धन्यवाद कहेगा. अनुपमा को लगेगा कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा.

अनुपमा के कैफे पर लगेगा ताला

जैसे ही कुणाल अनुपमा के कैफे से जाएगा वैसे ही वहां ताला लगने वाला है. अनुपमा के पास एक नोटिस आने वाला है, जिसे देखकर सबको सदमा लग जाएगा. अनुपमा जानने की कोशिश करेगी कि आखिर उसस क्या गलती हुई है. जल्द ही अनुपमा को पता चलेगा कि ये सारा किया धरा कुणाल का है. ये बात जानकर अनुपमा को सदमा लग जाएगा. वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय का पारा भी हाई होने वाला है. दिग्विजय बिना देर किए अनुपमा को खूब जलील करेगा. इतना ही नहीं दिग्विजय अनुपमा को अपने घर से जाने तक के लिए कहने वाला है. ये बात सुनकर अनुपमा चौंक जाएगी. अनुपमा अपना सपना छोड़कर एक बार फिर से रवाना हो जाएगी. इस बार कुणाल अनुपमा के आगे मदद का हाथ बढ़ाने वाला है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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