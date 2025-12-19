Anupama Spoiler: परिवार के सामने राही को बद्चलन कहेगी माही, प्रेम के सामने फिर उगलेगी जहर...

Anupama Serial: एक जमाने के बाद सीरियल अनुपमा (Anupama)की टीआरपी गिर गई है. बिग बॉस 19 ने जाने से पहले अनुपमा की गद्दी को हिलाकर रख दिया है. ये बात जानकर तो खुद रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और राजन शाही (Rajan Shahi) को भी सदमा लग गया होगा. फैंस भी ये बात पचा नहीं पा रहे हैं. यही वजह है जो बीते दिन से ही सीरियल अनुपमा सुर्खियों में बना हुआ है. वहीं सीरियल अनुपमा की कहानी में भी काफी कुछ देखने को मिल रहा है. अनुपमा और रजनी की कहानी अब तेजी से आगे बढ़ रही है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, रजनी अनुपमा के पास जाकर भारती का हाथ वरुण के लिए मांग लेती है. अनुपमा भारती का रिश्ता आते ही खुश हो जाती है. ये बात अनुपमा भारती को बताती है. वहीं वरुण शादी के नाम से ही डर जाता है. दूसरी तरफ रजनी वरुण को भरोसा दिलाती है कि वो भारती की उससे शादी नहीं होने देगी. इसी बीच भारती सेट पर बद्तमीजी करती है. ईशानी की हरकतें देखकर अनुपमा का पारा हाई हो जाता है. अनुपमा सबक सामने ईशानी को खरीखोटी सुनाती है. जिसके बाद अनुपमा ईशानी को घर भी डांट लगाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बवाल खड़ा होने वाला है.
परिवार के सामने राही को बद्चलन कहेगी माही
सीरियल अनुपमा की कहानी में जल्द ही आप देखेंगे, राही का टीचर गौतम से मिलने वाला है. गौतम इस आदमी को यकीन दिलाएगा कि राही उसे पसंद करती है, ऐसे में ये आदमी राही को फॉलो करना शुरू कर देगा. अपने टीचर की वजह से राही बुरा फंसने वाली है. प्रेम और राही के बीच इस शख्स की वजह से झगड़े होने लग जाएंगे. जल्द ही परिवार को राही और प्रेम के झगड़ों की भनक लगने वाली है. ऐसे में माही मौके का पूरा फायदा उठाएगी. परिवार के सामने माही दावा करने वाली है कि राही बद्चलन है. ये बयान सुनकर राही और प्रेम दोनों का पारा हाई होने वाला है.
रजनी और अनुपमा के बीच खिंचने वाली हैं तलवारें
खबर आ रही है कि भारती की शादी होते ही अनुपमा चॉल के लोगों से पेपर्स पर साइन करवाने वाली है. ऐसा होते ही अनुपमा और रजनी भारती की शादी की तैयारी शुरू कर देंगे. इसी बीच चॉल में हंगामा मच जाएगा. चॉल को तोड़ने के लिए रजनी बुल्डोजर भेज देगी. जिसके बाद अनुपमा और रजनी मिलकर पहले तो भारती और वरुण की शादी तोड़ेंगी. जिसके बाद दोनों की दुश्मनी की शुरुआत होगी.
