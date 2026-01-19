ENG हिन्दी
  Anupama Spoiler: रजनी की वजह से पराग को आएगा हार्टअटैक, ICU में शुरू होगी मौत और जिंदगी के बीच जंग

Anupama Spoiler: रजनी की वजह से पराग को आएगा हार्टअटैक, ICU में शुरू होगी मौत और जिंदगी के बीच जंग

Anupama Spoiler: सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अनुपमा और रजनी के बीच एक नई जंग शुरू हो जाएगी. इस दौरान पराग को लगने लगेगा कि रजनी उसे तबाह करके ही दम लेगी. ऐसे में पराग को हार्ट अटैक आने वाला है.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 19, 2026 10:01 AM IST

Anupama Spoiler: रजनी की वजह से पराग को आएगा हार्टअटैक, ICU में शुरू होगी मौत और जिंदगी के बीच जंग

Anupama Serial: सीरियल अनुपमा (Anupama) में इस समय बवाल मचा हुआ है. अनुपमा को पता चल चुका है कि रजनी उसे धोखा दे रही है. ऐसे में अनुपमा ने भी अपनी सहेली से बगावत करने के लिए तैयार हो गई है. राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के शो अनुपमा में अब आपने देखा, अनुपमा मुंबई पहुंचते ही रजनी से मिलती है. अनुपमा रजनी को ये सब रोकने के लिए कहती है. ऐसे में रजनी दावा करती है कि अनुपमा झूठ बोल रही है. रजनी सबको बताती है कि अनुपमा के कहने पर ही चॉल को तोड़ा जा रहा है. इसी बीच पाग अहमदाबाद से मुंबई आ जाता है. अनुपमा को पता चलता है कि रजनी पराग से मिली हुई है. तब जाकर अनुपमा को समझ आता है कि आखिर ये पूरा खेल क्या है. अनुपमा बिना देर किए बुल्डोजर को रोक देती है. अनुपमा फैसला करती है कि वो किसी भी हाल में चॉल को नहीं टूटने देगी. अनुपमा सबको बताती है कि रजनी से कैसे उसे पागल बनाया. इसी बीच अनुपमा की कहानी में एक और भूचाल आने वाला है.

रजनी के फ्लैट को लात मारेगी अनुपमा

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि खुद को सही साबित करने के लिए रजनी एक और नई चाल चलेगी. रजनी दावा करेगी कि चॉल को तोड़ने के बदले अनुपमा ने एक फ्लैट लिया है. ये बात सुनकर अनुपमा भड़क जाएगी. अनुपमा दवा करेगा कि उसने अपनी आत्मसम्मान के आगे कभी किसी चीज को अहमियत दी. चॉल के लोग अनुपमा को कोसना शुरू कर देंगे. पराग अनुपमा को देखकर परेशान हो जाएगा. वो रजनी से पूछेगा कि ये सब करने की क्या जरुरत थी. ऐसे में रजनी पराग को याद दिलाएगी कि अगर चॉल नहीं टूटी तो वो बर्बाद हो जाएगा. इसी बीच अनुपमा रजनी को धोखेबाज बताना शुरू कर देगी. अनुपमा चॉल को बचाने के लिए बुल्डोजर के आगे लेट जाएगी.

पराग को आएगा हार्टअटैक

पराग रजनी को चॉल तोड़ने से रोकेगा. रजनी पराग की बात काट देगी. अनुपमा बुल्डोजर के आगे से हटाने से मना कर देती है. रजनी के लोग अनुपमा के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं. पराग किसी के साथ भी गलत नहीं होने देगा. ऐसे में रजनी को जाना पड़ जाएगा. रजनी के लोग दावा करेंगे कि वो पुलिस के साथ वापस आएंगे. जल्द ही पराग अपनी बर्बादी का तमाशा देखेगा. इस दौरान पराग को हार्टअटैक आ जाएगा. पराग के बीमार पड़ते ही लोग बुरी तरह से बौखला जाएंगे.

