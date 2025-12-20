ENG हिन्दी
Anupama Spoiler: ईशानी के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ेगी अनुपमा, फटीं रह जाएंगी रजनी की आंखें

Anupama Spoiler: रुपाली गांगुली और राजन शाही ने तैयारी कर ली है कि वो सीरियल अनुपमा के फैंस को एक और सदमा देने वाले हैं. खबर है कि इस बार अनुपमा ईशानी के हाथ धोकर पीछे पड़ने वाली है. ईशानी का चोरी करना परिवार को बहुत भारी पड़ेगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: December 20, 2025 5:51 AM IST

Anupama Serial: सीरियल अनुपमा (Anupama) का इस समय टीआरपी में हाल खराब हो चुकी है. बिग बॉस 19 ने अनुपमा की नंबर वन की पोजिशन पर कब्जा कर लिया है. ऐसे में अब रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और राजन शाही (Rajan Shahi) ने अपने शो की कहानी पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है. खबर है कि जल्द ही सीरियल अनुपमा की कहानी में शहनाई बजने वाली है. अब ये तो हर कोई जानता है कि शादी का ट्रैक आते ही हर शो की रेटिंग बढ़ जाती है. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने तो शादियां करवा करवा कर सालों तक टीवी की दुनिया पर राज कर डाला. अब यही हाल अनुपमा का भी हो चुका है. सीरियल अनुपमा की कहानी में अब तक आपने देखा, भारती की हां होते ही अनुपमा रजनी के घर पहुंच जाती है. अनुपमा रजनी के सामने वरुण को शादी का शगुन थमा देती है. ऐसे में रजनी अनुपमा को चॉल के पेपर्स पर सबके साइन करवाने के लिए कहती है. अनुपमा भी चॉल के लोगों के पास पेपर्स लेकर पहुंच जाती है, अनुपमा को समझ ही नहीं आ रहा है कि रजनी उसे पागल बना रही है.

अनुपमा के घर में होने वाली है चोरी

इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ भूचाल आने वाला है. जल्द ही सीरियल अनुपमा की कहानी में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अनुपमा बुरी तरह से बदनाम हो जाएगी.सीरियल अनुपमा में जल्द ही रजनी शादी से पहले अनुपमा को कुछ गहने देने वाली है. सरिता ताई ये गहने अपने घर में रखने वाली है, जैसे ही सरिता ताई सोएगी वैसे ही कोई इन गहनों को चुराने की कोशिश करने वाला है. सरिता ताई को पता ही नहीं चलेगा कि उसके कमरे में कोई घुस गया है. अनुपमा को पता चलेगा कि रजनी अपने कमरे में नहीं है.

ईशानी के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ेगी अनुपमा

अनुपमा को समझ आ जाएगा कि ईशानी ही रजनीके गहने लेकर भागी है. ऐसे में अनुपमा बिना देर किए ईशानी को कपड़ने निकल जाएगी. जल्जद ही ईशानी अनुपमा को मिल जाएगी. ऐसे में अनुपमा सबसे पहले ईशानी के चेहरे पर जोरदार चांटा जड़ने वाली है. अनुपमा ईशानी को बताएगी कि उस अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए. अनुपमा सबके सामने ईशानी की क्लास लगाएगी. इतना ही नहीं अनुपमा ईशानी पर पाबंदी भी लगाने वाली है. इसी बीच परिवार के लोग भारती की शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे. अनुपमा भी चॉल के पेपर्स रजनी को थमाने वाली है. पेपर्स हाथ लगते ही रजनी अपने रंग बदलने वाली है.

