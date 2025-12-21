Anupama Spoiler: एक बार फिर कोठारी परिवार के लैला मजनू बनेंगे परी और राजा, अनुपमा को पड़ने वाली हैं गालियां

Anupama Spoiler: रुपाली गांगुली और राजन के सीरियल अनुपमा में राजा और परी का एक बार फिर से मिलन होने वाला है. ऐसा होते ही अनुपमा एक बार फिर से बदनाम होने वाली है. वसुंधरा एक बार फिर से अनुपमा के पीछे पड़ जाएगी.

Anupama Serial: सीरियल अनुपमा (Anupama) के जरिए रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और राजन शाही (Rajan Shahi) टीवी की दुनिया पर राज कर रहे हैं. हालांकि बीते कुछ समय में अनुपमा की रेटिंग में गिरावट देखने को मिल रही है. बिग बॉस 19 ने जाते जाते अनुपमा की हालत खराब कर दी है. अब भला कपाड़िया के अलावा अनुपमा किसके आगे ही झुक पाएगी. अनुज ने अनुपमा को पछाड़ दिया है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, रजनी 2 दिन में ही भारती की शादी करने को कहती है. ऐसे में अनुपमा रजनी की बातें सुनकर चौंक जाएगी. फिर भी अनुपमा भारती और वरुण की शादी की रस्मों का आगाज करने का फैसला करती है, ये बात सुनकर भारती इमोशनल हो जाती है. वहीं रजनी अनुपमा को चॉल के पेपर्स पर लोगों के साइन करवाने के लिए कहने वाली है. ईशानी रजनी के दिए गहनों को चुराती है. अनुपमा भी शादी से ठीक पहले सबसे साइन ले लेगी. रजनी अनुपमा और चॉल के लोगों पर आगे चलकर दवाब बनाने वाली है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है.

अनुपमा के घर में होने वाली है चोरी

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा खुशी खुशी भारती को शादी के मंडप में लेकर जाने वाली है. वहीं दूसरी तरफ वरुण शादी के मंडप से गायब होने वाला है. ऐसे में वरुण की मां यानी रजनी किसी और को शादी के मंडप में किसी और को बैठा देगी. सीरियल अनुपमा में जल्द ही पाखी मुंबई रवाना होने वाली है. पाखी के बाद राजा भी मुंबई पहुंच जाएगा. एक जमाने के बाद राजा को देखकर परी इमोशनल हो जाएगी. परी दावा करेगी कि वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती.

राजा और परी का होने वाला है मिलन

वहीं राजा भी परी के आगे पीछे नाचना शुरू कर देगा. वसुंधरा के मना करने के बाद भी राजा परी के साथ दोबारा रहना शुरू कर देगा. जल्द ही ये बात वसुंधरा को पता चलने वाली है. राजा और परी के एक होते ही वसुंधरा का पारा हाई होने वाला है. इसी बीच अनुपमा प्रार्थना के बेबी शॉवर में जाने वाली है. इस बेब शॉवर में प्रार्थना शाह परिवार के लोगों को भी न्योता देगी. अनुपमा रजनी के साथ कोठारी हाउस जाएगी. ऐसे में वसुंधरा का एक बार फिर से अनुपमा पर भड़क जाएगी. एक बार फिर से वसुंधरा अनुपमा की धज्जियां उड़ाने वाली है. हालांकि इस बार अनुपमा वसुंधरा की बोलती बंद कर देगी.

