Anupama Spoiler: अनुपमा के सामने रजनी को एक्सपोज करेगा पराग, जमकर होगा घर में हाई वोल्टेज ड्रामा...

Anupama Upcoming Twists: सीरियल अनुपमा में जल्द ही पराग अनुपमा से मुलाकात करने वाला है. इस दौरान पराग पहली बार अनुपमा से तमीज के लहजे में बात करने वाला है. इस दौरान पराग अनुपमा को एक एक बड़ा राज बताने वाला है.

Anupama TV Serial: राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का शो अनुपमा (Anupama) इस समय टीआरपी में बवाल मचा रहा है. लोगों की दिलचस्पी अनुपमा की कहानी में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है. अनुपमा चॉल को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है. स्टार प्लस के इस हिट में अब तक आपने देखा, अनुपमा और रजनी के बीच झगड़ा हो जाता है. अनुपमा का हाल देखकर पराग घबरा जाता है. पराग रजनी से पीछे हटने के लिए कहता है. रजनी पराग को याद दिलती है कि अगर वो पीछे हटे तो सब बर्बाद हो जाएगा. ये बात सुनने के बाद भी पराग शांत नहीं बैठेगा. दूसरी तरफ चॉल को बचाने के लिए अनुपमा रजनी के घर पहुंच जाती है. वहीं चॉल के लोग खूब मातम मनाते हैं. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से पराग बर्बाद हो जाएगा. हालांकि खुद की बर्बदी आने से पहले पराग रजनी को भी सबक सिखाएगा.

अनुपमा को अपना दर्द बताएगी रजनी

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा लड़ने के लिए रजनी के पास जाती है. यहां पर रजनी अनुपमा को बताती है कि उसे अच्छा बनने का कोई भी शौक नहीं है. वो अच्छा बन बनकर थक चुकी है. रजनी याद करेगी कि कैसे स्कूल में हर कोई उसे प्यार करता था. रजनी दावा करेगी कि उसका पति उसे खूब मारता था. प्रेग्नेंसी के दौरान भी रजनी को उसके पति ने मारा. जिसके बाद रजनी ने पति की मौत की दुआ करनी शुरू की. पति की मौत के बाद रजनी ने बहुत कुछ खो दिया. अनुपमा रजनी की एक एक बात सुनती है.

रजनी को एक्सपोज करेगा पराग

रजनी गुस्से में अनुपमा को घर से बाहर निकाल देगी. इस दौरान अनुपमा को बहुत चोट लग जाएगी. चोट लगते ही अनुपमा मंदिर जा पहुंचेगी. यहां पर अनुपमा भगवान के पैरों में पड़ जाएगी. यहां पर अनुपमा पराग से टकराने वाली है. पराग अनुपमा का हाल देखकर परेशान हो जाएगा. पराग अनुपमा के साथ मंदिर में बैठेगा.पराग अनुपमा को बताएगा कि रजनी ने उ दोनों को ही धोखा दिया है. पराग अनुपमा को सारी बात बताएगा. पराग की बातें सुनकर अनुपमा को सदमा लग जाएगा. वहीं रजनी अनुपमा को अपने साथ हाथ मिलाने के लिए कहेगी. रजनी अनुपमा को याद दिलाएगी कि उसके परिवार के लोग कितने निकम्मे हैं. इस दौरान रजनी अनुपमा को जगत माता कहकर बुलाएगी. अनुपमा इतना सब होने के बाद रजनी को सबक सिखाने निकलेगी.

