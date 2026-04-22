Anupama Spoiler: अनुपमा की सौतन के साथ लौटेगा अनुज? बुढ़ापे में ये सब देखेगी अनुपमा...

Anupama Spoiler 22 April 2026: सीरियल अनुपमा में अनुपमा और दिग्विजय का सामना जल्द ही श्रुति से होने वाला है. इसी बीच खबर आ रही है कि अनुपमा की कहानी में अनुज की भी वापसी होने वाली है. अनुज का वापस आना अनुपमा के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाला है.

Anupama Spoiler 22 April 2026: राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सुपरहिट सीरियल अनुपमा (Anupama) के इस समय हाल थोड़े खराब हो चुके हैं. शो की रेटिंग लगातार गिरती चली जा रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि मेकर्स की भी नहीं उड़ चुकी है. यही वजह है कि अनुपमा की कहानी में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो अनुपमा की कहानी में जल्द ही उसकी सौतन की एंट्री होने वाली है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, रोजी की पोल अनुपमा के सामने खुल जाती है. ऐसे में रोजी अनुपमा के सामने माफी मांगती है. दूसरी तरफ दिग्विजय के कैफे पर ताला लग जाता है. ये बात जानकर दिग्विजय को सदमा लग जाता है. दिग्विजय को यकीन ही नहीं होता है कि अब वो अपनी बेटी की यादों से नहीं मिल पाएगा. दिग्विजय का दिल टूट जाता है. इसी बीच दिग्विजय और अनुपमा की कहानी में बड़ा बदलाव आने वाला है.

दिग्विजय को संभालेगी अनुपमा

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में आप देखेंगे, अनुपमा के सामने दिग्विजय टूटकर बिखर जाएगा. अनुपमा दिग्विजय को हौसला देगी. अनुपमा कहेगी कि मामला कोर्ट में है. ऐसे में सावी के कैफे को अब भी बचाया जा सकता है. दिग्विजय अनुपमा की बातों तो नजरअंदाज करके खूब आंसू बहाएगा. दूसरी तरफ गौतम का दोस्त अंश को नौकरी देने के लिए बुलाएगा. अंश को पता नहीं होगा कि कंपनी का मालिक गौतम का दोस्त है. अंश, गौतम के दोस्त को इंप्रेस करने की कोशिश करेगा. इसी बीच गौतम आकर अंश को नीचा दिखाने वाला है. गौतम अंश को बताएगा कि बापूजी सड़क पर सामान बेच रहे हैं. गुस्से में अंश और गौतम एक दूसरे को मारने वाले हैं.

अनुज की होने वाली है एंट्री

बताया जा रहा है कि सीरियल अनुपमा की कहानी में इस बार सच में अनुज की एंट्री होने वाली है. सीरियल अनुपमा में उसकी सौतन श्रुति अमेरिका से लौटने वाली है. राही और प्रेम की मदद करने के लिए श्रुति आएगी. इस दौरन उसके साथ अनुज की भी एंट्री होने वाली है. अनुज और श्रुति मिलकर राही का सहारा बनने वाले हैं. अनुज और श्रुति की वापसी अनुपमा की जिंदगी में एक और भूचाल लाने वाली है. दूसरी तरफ अनुपमा को दिग्विजय अपनी बेटी की मौत की कहानी भी सुनाने वाला है. दिग्विजयअपनी मौत की कामना करने वाला है. इधर वसुंधरा एक बार फिर से राही और ख्याति के खिलाफ जहर उगलने वाली है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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