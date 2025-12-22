ENG हिन्दी
  Anupama Spoiler: वरुण और भारती की शादी में षड्यंत्र रचेगी रजनी, अनुपमा का होगा मुंह काला

Anupama Spoiler: वरुण और भारती की शादी में षड्यंत्र रचेगी रजनी, अनुपमा का होगा मुंह काला

Anupama Spoiler 22 Dec 2025: रुपाली गांगुली और राजन के सुपरहिट सीरियल अनुपमा में एक बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है. शादी के नाम पर रजनी अनुपमा को बुर तरह पागल बनाने वाली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: December 22, 2025 12:08 PM IST

Anupama Spoiler: वरुण और भारती की शादी में षड्यंत्र रचेगी रजनी, अनुपमा का होगा मुंह काला

Anupama Serial: सीरियल अनुपमा (Anupama) की रेटिंग अब गोते लगाने लगी है. यही वजह है जो रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और राजन शाही (Rajan Shahi) अपनी टीम के साथ खूब मेहनत कर रहे हैं. सीरियल अनुपमा की कहानी में इसी वजह से एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अनुपमी की जिंदगी में एक बार फिर से शहनाई बजने वाली है.

सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, रजनी जबदस्ती भारती और वरुण की शादी पक्का कर देती है. अनुपमा 2 ही दिनों में भारती और वरुण की शादी की रस्मों की तैयारी कर लेती है. इस काम में चॉल के लोग अनुपमा की मदद करते हैं. इसी बीच भरती को पता चलता है कि उसके परिवार से किसी ने जमीन हड़प ली है. ये बात जानकर अनुपमा को सदमा लग जाता है. अनुपमा कहती है कि कहीं चॉल के लोगों के साथ कुछ गलत न हो जाए. ऐसे में अनुपमा चॉल के पेपर्स अच्छे से पढ़ने का दावा करती है. दूसरी तरफ रजनी भारती और वरुण की शादी की आड़ में अनुपमा को नेस्तोनाबूत करने तैयारी करती है. इसी बीच भारती और वरुण की शादी की कहानी में एक बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में जमकर नौटंकी होने वाली है.

भारती और वरुण की शादी में फंसेगी अनुपमा

सीरियल अनुपमा की कहानी में जल्द ही आप देखेंगे, अनुपमा भारती और वरुण की शादी की रस्मों को मां तरह निभाने वाली है. अनुपमा भारती को अपने हाथ से शादी के लिए तैयार करने वाली है. अनुपमा रजनी के साथ मिलकर भारती और वरुण की शादी की रस्मों में डांस करेगी. इसी बीच रजनी अनुपमा को चॉल के पेपर्स साइन करने को देगी. रजनी भारती और वरुण की शादी में अनुपमा को पेपर्स नहीं पढ़ने देगी. पहले तो अनुपमा को रजनी पर शक होगा. इसी बीच रजनी अनुपमा को याद दिलाएगी कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं.

अनुपमा दिखाने वाली है तेवर

रजनी की बातों में आकर अनुपमा पेपर्स पर साइन करने वाली है. ये काम करके अनुपमा बुरा फंस जाएगी. जल्द ही भारती और वरुण की शादी को रजनी तोड़ने का फैसला करने वाली है. ऐसा होते ही भारती और वरुण की शादी का रिश्ता टूट जाएगा. भारती और वरुण की शादी टूटते ही रजनी बिल्डोजर लेकर चॉलवालों के पास पहुंच जाएगी. दूसरी तरफ गौतम और पराग भी रजनी से मिलने के लिए मुंबई पहुंच जाएंगे. अपनी चॉल में पराग को देखकर अनुपमा को सदमा लगने वाला है. जिसके बाद अनुपमा चॉलवालों के साथ रजनी के साथ मोर्चा खोलने वाली है.

