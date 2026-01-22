ENG हिन्दी
Anupama Spoiler: अनुपमा को अनपढ़ गंवार बताएंगे तोषु और पाखी, निकलेंगे बच्चों के नाम पर कलंक

Anupama Spoiler: एक जमाना था जब वनराज अनुपमा को अनपढ़ बोलकर मजाक बनाया करता था. अब जल्द ही सीरियल अनुपमा में वो दिन लौटने वाले हैं. इस बार अनुपमा के बच्चे ही उसके हाथ धोकर पीछे पड़ने वाले हैं. वजह जानकर आपको भी सदमा लग जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 22, 2026 6:04 AM IST

Anupama TV Serial: सीरियल अनुपमा (Anupama) टीआरपी में धमाल मचा रहा है. राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के शो में एक के बाद एक बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अनुपमा ने कसम खाई है कि वो चॉल को टूटने नहीं देगी. चॉल को बचाने के लिए अनुपमा रजनी से भी भिड़ने वाली है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा सच जानने के लिए रजनी के पास जाती है. रजनी पहली बार अनुपमा को सच बताती है. रजनी दावा करती है कि वो अनुपमा से नफरत करती है. अनुपमा जहां जाती है वहां लोगों को अपना बना लेती है. अनुपमा की ये आदत रजनी को जरा भी पसंद नहीं. अनुपमा के सामने रजनी कहती है कि उसने भी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं. रजनी बताती है कि लोगों की मदद करके उसे कुछ नहीं मिला. उसका पति उसे अक्सर घर में बंद करके मारा करता था. जिसके बाद उसने नेतागिरी में आने का फैसला किया. रजनी दावा करती है कि वो चॉल के सहारे खुद को अमीर बनाकर ही दम लेगी. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक भयानक मोड़ आने वाला है. शो में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अनुपमा एक बार फिर जलील होने वाली है.

अनुपमा के बच्चों को खरीदेगी रजनी

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा को सबक सिखाने के लिए रजनी एक बड़ा दांव खेलने वाली है. रजनी पाखी और तोषु को बताएगी कि चॉल के टूटते ही उनको एक फ्लैट मिलने वाला है. ये बात जानकर पाखी और तोषु का दिल खुश हो जाएगा. पाखी और तोषु मिलकर अनुपमा को समझाने की कोशिश करने वाले हैं. हालांकि अनुपमा पाखी और तोषु की एक बात नहीं सुनेगी. इस दौरान पाखी और तोषु भी अनुपमा के पीछे पड़ जाएंगे. पाखी और तोषु मिलकर अनुपमा की वो वीडियो वायरल कर देंगे जिसमें वो बुल्डोजर के नीचे लेटी थी.

अनुपमा का गेम खराब करेंगे पाखी और तोषु

पाखी और तोषु लोगों को ये दिखाने की कोशिश करने वाले हैं कि अनुपमा गंवार और अनपढ़ है. पाखी और तोषु की इस हरकत की वजह से अनुपमा पर एक बार फिर से धोखा देने क आरो लगेंगे. लोग कहेंगे कि अनुपमा ने पैसे कमाने के चक्कर में उनकी चॉल को बर्बाद कर दिया. इसी बीच अनुपमा भी थाने जा पहुंचेगी. अनुपमा दावा करेगी कि उसे रजनी ने बेवकूफ बनाया. रजनी और पुलिस दोनों ही अनुपमा से सबूत मांगने वाले हैं.

