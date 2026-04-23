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Anupama Spoiler: गोवा से बोरिया-बिस्तर समेटेगी अनुपमा, राही के आगे जोड़ेगी हाथ-पैर

Anupama Spoiler 23 April 2026: सीरियल अनुपमा में अनुपमा और दिग्विजय जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं. इस दौरान अनुपमा एक बार फिर से राही और प्रेम से टकराने वाली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 23, 2026 8:43 AM IST

Anupama Spoiler: गोवा से बोरिया-बिस्तर समेटेगी अनुपमा, राही के आगे जोड़ेगी हाथ-पैर
Anupama Spoiler: गोवा से बोरिया-बिस्तर समेटेगी अनुपमा

Anupama Spoiler 23 April 2026: राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने कसम खा ली है कि वो स्टार प्लस पर राज करना बंद नहीं करेंगे. यही वजह है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है के साथ-साथ दोनों सीरियल अनुपमा (Anupama) पर ध्यान दे रहे हैं. कुछ समय पहले ही अनुपमा ने अभिरा से फोन पर बात की थी. फिलहाल अनुपमा अपने शो की रेटिंग बढ़ाने में लगी हुई है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा के सामने दिग्विजय के कैफे पर ताला लग जाता है. अपना कैफे बंद होते ही दिग्विजय बौखला जाता है. दिग्विजय को लगने लगता है कि जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई है. ऐसे में दिग्विजय अनुपमा को खरीखोटी सुनाता है. वहीं अनुपमा दिग्विजय को हौसला रखने के लिए कहती है. दूसरी तरफ अंश को गौतम बहुत जलील करता है. दोनों के बीच हाथापाई तक हो जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जिसकी वजह से अनुपमा एक बार फिर से अपने परिवार के पास जा पहुंचेगी.

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दिग्विजय को अहमदाबाद लेकर जाएगी अनुपमा

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में आप देखेंगे, अनुपमा की वजह से दिग्विजय टूटकर बिखर जाएगा. अनुपमा से दिग्विजय कहेगा कि उसके जीने की इच्छा खत्म हो गई है. ऐसे में अनुपमा एक बार फिर से अपने शहर लौटने का फैसला करने वाली है. इस बार अनुपमा दिग्विजय के साथ अहमदाबाद जाने वाली है. अनुपमा दावा करेगी कि वो दिग्विजय के साथ मिलकर अहमदाबाद में कैफे चालू करेगी. अनुपमा दिग्विजय को बताएगी कि अहमदाबाद में बिजेस खूब चलते हैं.

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आते ही राही से मुलाकात करेगी अनुपमा

अहमदाबाद आते ही अनुपमा को सबसे पहले राही की याद आने वाली है. राही अनुपमा को बोलेगी कि वो उससे मिलना चाहती है. राही अपनी मां को नजरअंदाज करने वाली है. प्रेम भी अनुपमा को भाव नहीं देगा. वहीं सीता नवमी के मौके पर अनुपमा जश्न मनाने वाली है. अनुपमा का ये अंदाज देखकर दिग्विजय को भी सदमा लगे वाला है.

अनुज की एक्स से टकराएगी अनुपमा

दिग्विजय और अनुपमाअपने कैफे पर काम शुरू करने वाले हैं. इसी बीच अनुपमा एक औरत से टकराएगी. इस औरत के फो में छोटी और अनुज की फोटो देखकर अनुपमा को सदमा लगने वाला है. जल्द ही अनुपमा को पता चलेगा कि श्रुति अमेरिका से वापस आ गई है. श्रुति को देखकर अनुपमा को सदमा लग जाएगा. वहीं राही श्रुति पर प्यार लुटाने वाली है. वो मां की तरह श्रुति को प्यार करेगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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