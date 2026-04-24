Anupama Spoiler: अनुपमा को तबाह करने की कसम खाएगी श्रुति, आते ही रचेगी घिनौना षड्यंत्र...

Anupama Spoiler 24 April 2026: सीरियल अनुपमा में अनुपमा और दिग्विजय अहमदाबाद वापस जाने का फैसला कर चुके हैं. इसी बीच अनुपमा एक औ बड़ी आफत में फंसने वाली है. श्रुति का आना अनुपमा को बहुत परेशान करने वाला है.

Anupama Spoiler 24 April 2026: राजन शाही (Rajan Shahi) के सितारे इस समय काफी गर्दिश में चल रहे हैं. यही वजह है जो लगातार रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा (Anupama) की रेटिंग आगे पीछे हो रही है. हालांकि सीरियल अनुपमा में एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. सीरियल अनुपमा अब तक आपने देखा, अनुपमा और दिग्विजय के सामने उनके कैफे पर ताला लग जाता है. कैफे बंद होते ही दिग्विजय टूटकर बिखर जाता है. दिग्विजय को लगता है कि उसका सब कुछ लुट गया है. ऐसे में अनुपमा दिग्विजय को अहमदाबाद चलने के लिए कहती है. पहले दिग्विजय मना कर देता है लेकिन बाद में अनुपमा उसे मना लेती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है. अनुपमा के साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से उसे सालों बाद फिर से अनुज की याद आएगी.

अनुपमा को मिलेगी अनुज की निशानी

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में आप देखेंगे, दिग्विजय और अनुपमा घर से निकलने लगेंगे. इसी बीच एक सुनार अनुपमा के पास जाएगा. ये सुनार अनुपमा को उसकी बेची हुई चेन देगा.अनुपमा को याद आएगा कि कैसे उसने अनुज की आखिरी निशानी को बेच दिया था. अपनी चेन वापस मिलते ही अनुपमा इमोशनल हो जाएगी. अनुपमा को पता नहीं चलेगा कि अनुपमा को ये चेन दिग्विजय की वजह से मिली है. शहर छोड़ते ही दिग्विजय बहुत इमोशनल होने वाला है. दिग्विजय कहेगा कि सालों से उसने अपने घर के बाहर कदम नहीं रखा है.

किंजल की होगी कहानी में वापसी

एक महीने बाद किंजल भी अपने घर लौटने वाली है. आते ही उसकी तोषु से बहस होगी. इस दौरान किंजल और बा को अनुपमा की याद आएगी. दूसरी तरफ अनुपमा भी अहमदाबाद में वापसी कर लेगी. आते ही अनुपमा भगवान के दर्शन करने वाली है. अपने घर वापस आकर अनुपमा इमोशनल हो जाएगी. अनुपमा दावा करती है कि आने वाले समय में जीत उसकी ही होने वाली है.

श्रुति बनेगी अनुपमा के गले की फांस

अनुपमा दिग्विजय के साथ अपने घर जाने से इनकार कर देगी. इसी बीच अनुपमा की मुलाकात श्रुति से होने वाली है. वहीं राही और प्रेम का अनुपमा की वजह से झगड़ा हो जाएगा. इसी बीच श्रुति आकर प्रेम और राही का फिर से दिल जीत लेगी. आते ही श्रुति अनुपमा पर निशाना साधने वाली है. उसकी वजह से अनुपमा जल्द ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी. ख्याति का गुस्सा भी राही पर निकलने वाला है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more