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Anupama Spoiler: अनुपमा और दिग्विजय के रिश्ते पर सवाल खड़े करेगी बा, बच्चों के भी सीने पर लोटेंगे सांप

Anupama Spoiler 25 April 2026: सीरियल अनुपमा की कहानी में जल्द ही अनुपमा एक बड़ी गलती करने वाली है.अनुपमा की एक गलती की वजह से उसका नाम बिना कुछ किए धरे दिग्विजय के साथ जुड़ जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 25, 2026 8:14 AM IST

Anupama Spoiler: अनुपमा और दिग्विजय के रिश्ते पर सवाल खड़े करेगी बा, बच्चों के भी सीने पर लोटेंगे सांप
Anupama Spoiler 25 April 2026

Anupama Spoiler 25 April 2026: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा (Anupama) में इस समय बवाल मचा हुआ है. अनुपमा को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाए. अब तो अनुपमा के साथ दिग्विजय भी है, जो कि कैफे बंद होने से टूटकर बिखर गया है. दिग्विजय को लग रहा है कि एक गलती के चलते उसने अपनी बेटी की यादों को खो दिया है. वहीं अनुपमा को भरोसा है कि वो जिंदगी को दोबारा हसीन बना देगी. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, ख्याति और राही को वसुंधरा खूब जलील करती है. इस दौरान ख्याति गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है. ख्याति का हाल देखकर राखी का दिमाग खराब हो जाता है. वहीं अनुपमा को बा मिस करती है. किंजल के आगे ही बा को अनुपमा याद आती है. वहीं अनुपमा भी अहमदाबाद में कदम रखती है. दिग्विजय अनुपमा से घर चलने के लिए कहता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा में एक बड़ा कांड होने वाला है.

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अनुपमा दिग्विजय के साथ जाएगी घर

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में आप देखेंगे, जल्द ही अनुपमा अपने परिवार के पास लौटने का फैसला करने वाली है. अनुपमा बिना देर किए मंदिर में भगवान के दर्शन करने वाली है. इस दौरान अनुपमा एक लड़की पर प्यार लुटाएगी. जिसके बाद अनुपमा भगवान की पूजा करेगी. यहां पर अनुपमा एक औरत से टकराएगी. इस औरत को देखकर दिग्विजय भी कंफ्यूज होने वाला है.

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अपने मायके जाएगी अनुपमा

अनुपमा शाह परिवार के पास जाने के बदले अपने मायके जाने वाली है. मां की मौत के बाद अनुपमा अपने घर में कदम रखेगी. अनुपमा अपने घर में आकर बहुत रोएगी. अनुपमा का हाल देखकर दिग्विजय का दिल भी पसीज जाएगा. दूसरी तरफ वसुंधरा राही को अनुपमा के नाम से जलील करने वाली है. राही दावा करेगी कि प्रेम के साथ जो भी हुआ उसमें अनुपमा की कोई गलती नहीं है. ये बात सुनकर वसुंधरा का पारा हाई हो जाएगा.

राही से मिलने जाएगी श्रुति

इस बार राही वसुंधरा को अनुपमा के खिलाफ जहर नहीं उगलने देगी. इसी बीच श्रुति राही के पास पहुंच जाएगी. श्रुति को अपनी नजरों के सामने देखकर राही इमोशनल हो जाएगी. दूसरी तरफ अनुपमा अनु की रसोई को दोबारा शुरू करने कै फैसला करने वाली है. इस काम में दिग्विजय अनुपमा की मदद करेगा. जल्द ही अनुपमा अनु की रसोई में फिर से जा डाल देगी. वहीं श्रुति भी राही और प्रेम की मदद करने वाली है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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