Anupama Spoiler: अनुपमा के जूते खाकर बुरी तरह बौखलाएगा राही का प्रोफेसर, घरवालों के हत्थे चढ़ेगा चोर

Anupama Spoiler: स्टार प्लस के सुपरहिट सीरियल अनुपमा में अनुपमा क्रिसमस के दिन खूब धमाल मचाने वाली है. क्रिसमस मनाने से ठीक पहले अनुपमा को राही के आशिक प्रोफेसर का सामना करना पड़ेगा. वहीं अनुपमा के सामने एक और बड़ा राज खुलने वाला है.

By: Shivani Duksh  |  Published: December 25, 2025 10:12 AM IST



Anupama Serial: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और राजन शाही (Rajan Shahi) का सीरियल अनुपमा (Anupama) लगातार सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शो को कड़ी टक्कर दे रहा है. हालांकि बिग बॉस 19 ने बीते हफ्ते हंगामा मचा दिया था. अब फैंस इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट आने का इंतजार कर रहे हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा की पीठ पीछे राही का प्रोफेसर उसका रास्ता रोक लेता है. रास्ते में वो राही के साथ जोर जबरदस्ती करेगा. प्रोफोसर दावा करेगा कि राही को उससे कुछ भी छिपाने की जरुरत नहीं है. इसी बीच अनुपमा वहां पहुंच जाएगी. जैसे ही प्रोफेसर राही की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करेगा. अनुपमा रही समय पर उसका हाथ थाम लेती है. अनुपमा बीच सड़क पर राही के प्रोफेसर को पकड़कर मारने की धमकी देती है. अनुपमा का गुस्सा देखकर राही का प्रोफेसर परेशान होने वाला है. जल्द ही वो कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से राही की परेशानियां बढ़ जाएंगी. राही के प्रोफेसर की वजह से अनुपमा का भी दिमाग खराब होगा. इसी बीच अनुपमा की कहानी में एक और नया ड्रामा शुरू होने वाला है. अनुपमा को पता चलेगा कि भारती के कहने किसने चुराए हैं.

राही के प्रोफेसर बनेगा प्रेम के सिर का दर्द

इसी बीच अनुपमा की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है. सीरियल अनुपमा में जल्द ही कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से राही और प्रेम का रिश्ता टूटने की कागार पर पहुंच जाएगा. सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनुपमा से गालियां खाने के बाद राही के प्रोफेसर का दिमाग खराब होने वाला है. राही को प्रेम के साथ देखकर उसका दिमाग खराब होगा. वो दावा करेगा कि किसी भी हाल में वो प्रेम और राही को साथ नहीं रहने देगा. इसी बीच अनुपमा के पास चॉल की औरतों जाने वाली हैं.

ईशानी की आने वाली है शामत

वो दावा करेंगी कि चॉल के लोग मिलकर भारती के गहनों को फिर से बनवाने वाली हैं. ये बात सुनकर अनुपमा और भारती इमोशनल हो जाएंगी. इसी बीच अनुपमा सबके साथ मिलकर एक सुनार की दुकान पर जाएगी. यहां पर अनुपमा भारती के हार को देखेगी. अनुपमा को पता चलेगा कि ईशानी ने ही भारती के गहनों को चुराया था. सच सामने आते ही अनुपमा को सदमा लग जाएगा. अनुपमा घर जाते ही ईशानी की अच्छे से क्लास लगाने वाली है. अनुपमा ऐलान करेगी कि वो ईशानी को सबक सिखाकर रहेगी. अपनी पोल खुलते की ईशानी के भी दम निकलने वाले हैं. ईशानी की डांट लगाने के बाद अनुपमा भारती की हल्दी की रस्म में जाएगी.

