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Anupama Spoiler: अनुपमा की सौतन से हाथ मिलाएगी वसुंधरा, पराग के प्यार में पागल होगी ख्याति

Anupama Spoiler 26 April 2026: सीरियल अनुपमा की कहानी में जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से ख्याति पागल हो जाएगी. वहीं दूसरी तरफ कहानी में श्रुति की धमाकेदार एंट्री होगी. श्रुति के आने के बाद एक बड़ा बदला आएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 26, 2026 8:07 AM IST

Anupama Spoiler: अनुपमा की सौतन से हाथ मिलाएगी वसुंधरा, पराग के प्यार में पागल होगी ख्याति
Anupama Spoiler: अनुपमा की सौत से हाथ मिलाएगी वसुंधरा

Anupama Spoiler 26 April 2026: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) बीते कई सालों से टीवी की दुनिया पर राज कर रही हैं. हाल ये है कि अब तो लोग उनको टीवी की क्वीन बताने लग गए हैं. हालांकि बीता कुछ समय उनके लिए ठीक नहीं रहा है. सीरियल अनुपमा (Anupama) की गिरती रेटिंग उनके लिए सिरदर्द बनी हुई है. वहीं अनुमा की कहानी में एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा और दिग्विजय अहमदाबाद पहुंच जाते हैं. घर आते ही अनुपमा सबसे पहले मंदिर जाती है. दूसरी तरफ वसुंधरा को पता चलता है कि पराग वापस आने के मूड में नहीं है. पराग अपनी पावर ऑफ अटर्नी ख्याति के नाम कर देता है. ये बात जानकर वसुंधरा का दिमाग खराब हो जाता है. वो ख्याति को टॉर्चर करना शुरू कर देती है. इसी बीच दिग्विजय और अनुपमा की जिंदगी में एक और तूफान आने वाला है.

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अनुपमा के घर में कदम रखेगा दिग्विजय

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में आप देखेंगे, मंदिर से अनुपमा सीधा अपने मायके जाने वाली है. इस बार अनुपमा शाह हाउस जाने की गलती नहीं करेगी. अनुपमा अपनी मां के घर को देखकर इमोशनल हो जाएगी. अनुपमा बताएगी कि उसके भाई ने इस घर को भी बेच दिया है. हालांकि कोई किराएदार न होने की वजह से वो इस घर में रह सकती है. मां का घर देखकर अनुपमा बहुत रोएगी.

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पागल हो जाएगी ख्याति

पराग की वापर ऑफ अटर्नी देखकर ख्याति बौखलाने वाली है. वो पराग से मिलने के लिए तड़पना शुरू कर देगी. ऐसे में राही ख्याति को संभालेगी. वहीं वसुंधरा आग में घी डालने निकल जाएगी. वसुंधरा कहेगी कि गौतम सही था. राही और ख्याति मिलकर कोठारी हाउस को लूटना चाहती हैं. ऐसे में राही वसुंधरा पर भड़कने वाली है. वहीं ख्याति वसुंधरा के आगे मदद की भीख मांगने वाली है. वो पराग से एक बार मिलने के लिए तरस जाएगी.

राही के घर में पहुंचेगी श्रुति

ख्याति और राही के झगड़े के बीच श्रुति कोठारी हाउस में कदम रखने वाली है. वसुंधरा श्रुति को देखकर पहले तो चौंक जाएगी. सच जानने के बाद वसुंधरा श्रुति का स्वागत करने वाली है. वहीं राही भी श्रुति पर प्यार लुटाएगी. राही श्रुति को पूरी कहानी सुनाने वाली है. ऐसे में श्रुति राही और प्रेम की मदद करने का फैसला करेगी. प्रेम एक बार फिर से अपने रेस्टोरेंट पर काम करने वाला है, वहीं प्रेरणा भी उसका साथ देने कोठारी हाउस आ जाएगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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