Anupama Spoiler: राही की नजरों में एक बार फिर से गुनेहगार बनेगी अनुपमा, नए साल से पहले आएगा बड़ा तूफान

Anupama Spoiler: सीरियल अनुपमा में अनुपमा भारती की शादी निपटते ही क्रिसमस का जश्न मनाने वाली है. इसी बीच अनुपमा कुछ ऐसा करने वाली है जिसकी वजह से वो राही की फिर से दुश्मन बन जाएगी. अनुपमा और राही के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ने वाली है.

Anupama Serial: सीरियल अनुपमा (Anupama) ने एक बार फिर से टीआरपी में धमाल मचा दिया है. लोग रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और राजन शाही (Rajan Shahi) के शो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. फैंस समझ चुके हैं कि फिलहाल तो अनुपमा और उसकी परेशानियां खत्म नहीं होने वाली हैं. इस समय भी सीरियल अनुपमा भी जमकर ड्रामा देखने को मिल रहा है. भारती और वरुण की शादी में अनुपमा ने हंगामा मचा रखा है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा को पता चलता है कि भारती के कहने चुर गए हैं. अनुपमा ये बात चॉल की औरतों को बताती है. चॉल की औरतें मिलकर भारती के लिए गहने खरीदने जाती हैं. इसी दौरान अनुपमा को पता चलता है कि ईशानी ने ही भारती के गले का हार चुराया था. ये बात जानकर अनुपमा को बहुत सदमा लग जाता है. सुनार की दुकान से निकलकर अनुपमा खूब आंसू बहाती है. इस दौरान अनुपमा भारती और वरुण की हल्दी की रस्म में भी धमाल मचाती है. रजनी और भारती मिलकर खूब डांस करती हैं. ये रस्म पूरी होने के बाद अनुपमा एक बड़ा कदम उठाने वाली है. वहीं राही भी अनुपमा को सदमा देने की प्लानिंग कर रही है. खबरों की मानें तो सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में एक बड़ा धमाका होने वाली है.

ईशानी की अच्छे से बैंड बजाएगी अनुपमा

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, भारती और वरुण की हल्दी की रस्म होते ही अनुपमा का खून खौलने वाला है. अनुपमा मौका मिलते ही ईशानी की क्लास लगाने वाली है. अनुपमा सबसे सामने ईशानी को एक्सपोज कर देगी. ईशानी को अनुपमा पहले खूब जलील करेगी. जिसके बाद वो ईशानी को सजा देगी. अनुपमा की बातें सुनकर ईशानी और पाखी दोनों को ही मिर्ची लगने वाली है. हालांकि इस बार अनुपमा ईशानी को नहीं बख्शने वाली है.

TRENDING NOW

राही बनने वाली है अनुपमा की दुश्मन

जल्द ही अनुपमा क्रिसमस मनाने की तैयारी करने वाली है. अनुपमा क्रिसमस आते ही सांता क्लॉज बनने वाली है. इस दौरान अनुपमा अपनी बेटी राही को सरप्राइज देगी. यहां पर अनुपमा की मुलाकात एक लड़की से होने वाली है. अनुपमा को पता चलेगा कि प्रेरणा के नाम की ये लड़की उसके अतीत से वापस आई है. अनुपमा अपनी बेटी की तरह प्रेरणा पर प्यार लुटाने वाली है. ऐसा होते ही राही का दिगाम खराब होगा. राही को फिर से लगने लगेगा कि अनुपमा उसके अलावा सबकी सगी है लेकिन कभी भी उसने अपनी बेटी को प्यार नहीं किया. ऐसे में राही एक बार फिर से अनुपमा से दूरी बनाना शुरू करने वाली है.

Read more