Anupama Spoiler: आपकी लगाई हुई आग... अनुपमा के सामने एक बार फिर से जहर उगलेगी वसुंधरा, मुंह पर काटेगी फोन

Anupama Serial: सीरियल अनुपमा (Anupama) में अनुपमा भारती और वरुण की शादी करवाने में जुटी हुई है. वहीं रजनी अनुपमा के साइन लेने की कोशिश में है. हालांकि अब तक भी रजनी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकी है. रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और राजन शाही (Rajan Shahi) के शो में अब तक आपने देखा, अनुपमा को पता चल जाता है कि ईशानी ने उसके घर में चोरी की है. ये बात जानकर अनुपमा को सदा लग जाता है. अनुपमा बिना देर किए ईशानी की क्लास लगाने निकल जाती है. परिवार के सामने अनुपमा बताती है कि ईशानी ने रजनी के गहने चुराए हैं. ये बात जानकर पाखी को सदमा लग जाता है. पाखी अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है. ऐसे में अनुपमा ईशानी को जेल भेजने तक की धमकी दे डालती है. ऐसे में ईशानी बुरी तरह से घबरा जाती है. ईशानी बिना देर किए भारती और अनुपमा से माफी मांगती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है. सीरियल अनुपमा में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अनुपमा की खूब बेइज्जती होगी.
पागलों की तरह बात करेगी ख्याति
सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अनुपमा शादी की रस्मों के बीच अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करने वाली है. इस दौरान रजनी अनुपमा के अंगूठे का निशान पेपर्स पर लेने की कोशिश करेगी. हालांकि अनुपमा की नींद उसे ऐसा करने नहीं देगी. इसी बीच अनुपमा अपनी बा से बात करने वाली है. प्रार्थना के बेबी शॉवर की तारीख करीब आते ही ख्याति अनुपमा को फोन मिलाने वाली है. ख्याति अनुपमा को प्रार्थना के बेबी शॉवर में आने के लिए कहेगी. ख्याति दावा करेगी कि वो ख्याति और उसके बच्चे को कहीं नहीं जाने देगी. बातों ही बातों में ख्याति प्रार्थना के बच्चे को आर्यन बताएगी.
बेइज्जती का कड़वा घूंट पीएगी अनुपमा
ख्याति से अचानक ही वसुंधरा फोन छीनने वाली है, फोन पर वसुंधरा अनुपमाको खूब जलील करेगी. वसुंधरा दावा करेगी कि वो अनुपमा को अपने घर में दोबारा आग नहीं लगाने देगी. वसुंधरा अनुपमा से कहेगी कि वो केवल एक मेहमान की तरह ही उसके घर में आ सकती है. अगर अनुपमा ने किसी चीज में टांग अड़ाई तो इस बार वसुंधरा उसे छोडे़गी नहींं. वसुंधरा अपनी बातों से अनुपमा का दिमाग खराब करने वाली है. अनुपमा की बात सुने बिना ही वसुंधरा फोन काटने वाली है. वसुंधरा ख्याति को भी अनुपमा से बात नहीं करने देगी. ऐसे में वसुंधरा की वजह से अनुपमा का खून खौलने वाला है. अनुपमा बा को बैठकर सारी कहानी बताने वाली है.
