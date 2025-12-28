ENG हिन्दी
  • Anupama Spoiler: पाखी के हाथ से निकलेगी ईशानी, कटने वाली है अनुपमा के खानदान की नाक...

Anupama Spoiler: पाखी के हाथ से निकलेगी ईशानी, कटने वाली है अनुपमा के खानदान की नाक

Anupama Spoiler: रुपाली गांगुली के जानेमाने सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में ईशानी सबको अपना रंग दिखाने वाली है. चोरी के बाद ईशानी कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से अनुपमा की सालों की परवरिश पर पानी फिरने वाला है.

By: Shivani Duksh  |  Published: December 28, 2025 6:26 AM IST

Anupama Serial: सीरियल अनुपमा (Anupama) में इस समय बवाल मचा हुआ है. रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और राजन शाही (Rajan Shahi) अपनी टीम के साथ मिलकर लगातार शो पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं. यही वजह है जो सीरियल अनुपमा में एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा ईशानी की क्लास लगाती है. अनुपमा ईशानी को जेल भेजने की धमकी देती है. इसी बीच राही रजनी के घर पहुंच जाती है. यहां पर वरुण प्रेम और राही को चॉल के पेपर्स से दूर करने की कोशिश करती है. रजनी भी राही को अपनी बातों में फंसा देती है. दूसरी तरफ अनुपमा क्रिसमस के मौके पर सांता क्लॉज बन जाती है. अनुपमा को सांता क्लॉज के लुक में देखकर चॉल के लोग भी खुश हो जाते हैं. अनुपमा सबको क्रिसमस के नाम का तोहफा देती है. अनुपमा राही को सरप्राइज देने की तैयारी करती है. इसी बीच अनुपमा एक लड़की से टकराने वाली है. ये लड़की अनुपमा की फैन होगी. क्रिसमस के मौके पर ये लड़की अनुपमा को खूब चूना लगाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बवाल खड़ा होने वाला है. सीरियल अनुपमा में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अनुपमा की फिर से फजीयत होने वाली है.

अनुपमा को सबक सिखाएगी ईशानी

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे पाखी के कहने पर ईशानी अपनी जिंदगी में एक नया कांड करने वाली है. खुद को स्टार बनाने के लिए ईशानी सारी हदें पार करने वाली है. पैसों को हासिल करने के लिए ईशानी मीठी छुर्री बनने वाली है. पाखी के कहने पर ईशानी अनुपमा को बेवकूफ बनाने वाली है. जल्द ही ईशानी स्टार बन जाएगी. ऐसा होते ही ईशानी अनुपमा को उसकी औकात दिखाने वाली है.

अनुपमा को चेतावनी देने वाली है राही

रजनी के घर पर राही को कुछ तो गलत लगेगा. ऐसे में राही वापस आते ही अनुपमा से बात करने वाली है. अनुपमा को राही बताएगी कि रजनी कुछ तो बड़ा प्लान कर रही है. हालांकि राही अनुपमा को ये बात ठीक से नहीं समझा पाएगी. अनुपमा दावा करेगी कि रजनी उसकी दोस्त है और उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती. राही अनुपमा को चेतावनी देगी कि रजनी से बचकर रहे. वहीं प्रेरणा की मुलाकात राही से होने वाली है. प्रेरणा और अनुपमा के बीच के बॉन्ड को देखकर राही को बहुत जलन होने वाली है. राही को एहसास होगा कि अनुपमा कभी भी उसकी मां बनने के लायक नहीं थी. ऐसे में जल्द ही अनुपमा और राही के बीच एक नई जंग की शुरुआत होगी.

Tags Anupama Rupali Ganguly Tv Gossip Tv News