Anupama Spoiler: श्रुति के आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलेगी राही, देगी अनुपमा को धमकी...

Anupama Spoiler 29 April 2026: सीरियल अनुपमा की कहानी में सालों बाद राही और श्रुति का आमना सामना हो चुका है. ऐसे में अनुपमा के लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं. वहीं दिग्विजय अनुपमा के आगे हाथ जोड़ने वाला है.

Anupama Spoiler 29 April 2026: सीरियल अनुपमा (Anupama) के जरिए रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) लगातार टीआरपी की दुनिया पर राज कर रही हैं. हालांकि बीते कुछ समय से सीरियल अनुपमा के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं. यही वजह है जो सीरियल अनुपमा की कहानी में एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा और दिग्विजय अहमदाबाद में अनु की रसोई खोलने की तैयारी करते हैं. इसी बीच राही की मुलाकात श्रुति से होती है. श्रुति को देखकर राही इमोशनल हो जाती है. राही को यकीन ही नहीं होता कि सालों बाद श्रुति उससे मिलने के लिए अमेरिका से वापस आई है. राही और श्रुति का बॉन्ड कोठारी परिवार के लोगों को खटकने लग जाता है. वसुंधरा को भी राही और श्रुति का साथ पसंद नहीं आता है. इसी बीच राही और श्रुति की वजह से सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा भूचाल आने वाल है.

अनुपमा के आगे हाथ जोड़ेगा दिग्विजय

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में आप देखेंगे, पहली बार दिग्विजय को इस बात का एहसास होगा कि अनुपमा सही है. ऐसे में दिग्विजय अनुपमा के आगे हाथ जोड़ेगा. दिग्विजय कहेगा कि अनुपमा की वजह से उसक बेटी का सपना टूटने से बच गया. ऐसे में अनुपमा एक बार फिर से दिग्विजय को हौसला रखने के लिए कहती है. दूसरी तरफ अनुपमा के वापस आने की खबर सुनकर शाह परिवार के लोग चौंक जाएंगे.

प्रेम को माफ करेगी राही

इसी बीच अनुपमा के आने की बात प्रेम को भी पता चलेगा. राही फोन करके अंश से बात करने वाली है. इस दौरान राही अनुपमा के खिलाफ जगह उगलने वाली है. वहीं राही, प्रेम से बात करने जाने वाली है. राही एक जमाने के बाद प्रेम से बात करेगी. इस दौरान राही फैसला करेगी कि वो प्रेम को माफ कर रही है.

अनुपमा को धमकाएगी राही

राही को अनुपमा को अहमदाबाद आना पचेगा नहीं. अहमदाबाद में अनु की रसोई खुलने के बारे में सुनकर राही का पारा हाई हो जाएगा. राही बिना देर किए अनुपमा के पास जाने वाली है. राही दावा करेगी कि अनुपमा को प्रेम और श्रुति से दूर रहना होगा. राही की बातें सुनकर अनुपमा को सदमा लगे वाला है. अनुपमा को लगने लगेगा कि राही अब उसके हाथ से निकल गई है. सारी चिंता छोड़कर अनुपमा अपने रेस्टोरेंट का लाइसेंस लेने निकल जाएगी ताकि दिग्विजय के चेहरे पर मुस्कान वापस ला सके. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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