Anupama Spoiler: पड़ने वाली है रेड... धंधा करने वालों के चंगुल में फंसेगी ईशानी, ओवरकॉन्फिडेंस में जाएगी मारी

Anupama Spoiler: रुपाली गांगुली के जानेमाने सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में ईशानी बहुत बुरी तरह से फंसने वाली है. पाखी की बातों में आकर ईशानी अपनी ही इज्जत को खतरे में डाल देगी.

Anupama Serial: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और राजन शाही (Rajan Shahi) के सीरियल अनुपमा (Anupama) ने इस समय टीआरपी मे बवंडर मचा रखा है. ये शो लगातार नंबर वन की गद्दी पर बैठा है. हालांकि कुछ समय पहले ही बिग बॉस 19 ने जाते जाते इस शो की गद्दी को हिलाकर रख दिया था. अब क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शोज अनुपमा की हालत खराब कर रहे हैं. ऐसे में सीरियल अनुपमा की कहानी में भी एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा चॉल के लोगों के साथ क्रिसमस का त्योहार मनाती है. यहां पर अनुपमा प्रेरणा को क्रिसमस का केक खिलाती है. प्रेरणा सबके सामने अनुपमा के हाथ के खाने की खूब तारीफ करती है. वहीं रजनी के घर पर राही को अजीब लगता है. घर आते ही राही अनुपमा को आगाह करती है. अनुपमा भी राही को बताती है कि अब वो लोगों से धोखा खा खाकर थक चुकी है. वो भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहती है. अनुपमा की बातें सुनकर राही का दिमाग खराब हो जाता है. राही दावा करती है कि वो और प्रेम जब तक पेपर्स नहीं पढ़ लेंगे तब तक अनुपमा को साइन नहीं करने दिया जाएगा. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.

पुलिस के चंगुल में फंसने वाली है ईशानी

सीरियल अनुपमा में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ईशानी स्टार बनने से पहले ही बर्बाद हो जाएगी. सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, पाखी की बातों में आकर ईशानी नया काम तलाशना शुरू कर देगी. ईशानी एक जगह पर ऑडिशन देने के लिए जाएगी. यहां पर पहुंचते ही अचानक अफरातफरी मच जाएगी. ईशानी इस जहर से नहीं भाग पाएगी. इसी बीच ईशानी को पता चलेगा कि वहां पर पुलिस की रेड पड़ी है और वो गलत लोगों के चंगुल में फंस गई है. इस बात की भनक लगते ही ईशानी बुरी तरह से घबरा जाएगी.

TRENDING NOW

उड़ने वाले हैं अनुपमा के होश

पुलिस जल्द ही ईशानी को जिस्मफरोशी के आरोप में जेल लेकर जाने वाली है. दूसरी तरफ अनुपमा भारती और वरुण की शादी की तैयारी करेगी. बारात निकलने से ठीक पहले अनुपमा को पता चलेगा कि ईशानी गायब हो जाएगी. ये बात जानकर अनुपमा बुरी तरह से घबराने वाली है. अनुपमा को समझ ही नहीं आएगा कि वो कैसे ईशानी को तलाशे. वहीं पाखी रो रोकर अपने घर में हालत खराब करने वाली है. ऐसे में रजनी अनुपमा की मदद करने वाली है.

Read more