Anupama Spoiler: चॉल के पेपर्स जलाकर राख करेगी राही, रजनी के मुंह पर मारेगी जोरदार तमाचा...

Anupama Spoiler: खबर आ रही है कि सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में राही वरुण और रजनी को सबके सामने सबक सिखाने वाली है. अनुपमा के सामने सच आते ही राही चॉल के पेपर्स में आग लगा देगी.

By: Shivani Duksh  |  Published: January 3, 2026 6:11 AM IST

Anupama Serial: राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) की जोड़ी बीते 5 साल से टीवी की दुनिया पर राज कर रही है. इतना समय बीत जाने के बाद भी अनुपमा (Anupama) की कहानी में एक के बाद एक ट्विस्ट आ रहे हैं. इस समय भी अनुपमा की कहानी में खूब घमासान देखने को मिल रहा है. सीरियल अनुपमा में आपने अब तक देखा, रजनी के पेपर्स पर साइन करने की वजह से राही अनुपमा से नाराज हो जाती है. इसी बीच अनुपमा के घर में पुलिस आ जाती है. अनुपमा को ता चलता है कि जस्सी और ईशनी दोनों थाने पहुंच गई हैं. ये बात जानकर अनुपमा को सदमा लग जाता है. पुलिस सबके सामने अनुपमा और उसके परिवार से भद्दे सवाल पूछती है. मोहल्ले के लोग अनुपमा की परवरिश पर सवालखड़े करे शुरू कर देते हैं. ऐसे में अनुपमा का पारा हाई हो जाता है. पहले अनुपमा महल्ले के लोगों को जलील करती है. जिसके बाद अनुपम पुलिस को भी खरीखोटी सुनाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बवाल खड़ा होने वाला है. अनुपमा में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से रजनी की पूरी चाल उल्टी पड़ने वाली है.

भारती और वरुण की शादी कैंसिल करेगी रजनी

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, ईशानी की वजह से हुए हंगामे का रजनी फायदा उठाने वाली है. रजनी दावा करेगी कि वो अनुपमा के बदनाम परिवार के साथ अपने घर का रिश्ता नहीं जोड़ सकती. रजनी वरुण और भारती की शादी तोड़ने की कोशिश करने वाली है. ऐसा होते ही अनुपमा रजनी से नाराज हो जाएगी. पहली बार रजनी अनुपमा को तेवर दिखाने वाली है. दूसरी तरफ राही भी रजनी का सच पता करने की कोशिश करेगी. राही के हाथ वो पेपर्स लग जाएंगे जिस पर अनुपमा ने साइन किया था.

चॉल के पेपर्स में आग लगाएगी राही

पेपर्स पढ़ते ही राही जान जाएगी कि रजनी क्या करने की कोशिश कर रही है. ऐसे में राही बिना देर किए रजनी की पोल खोलने निकल जाएगी. सबसे पहले राही अनुपमा क बताएगी कि रजनी ने उसे कैसे धोखा दिया है. जिसके बाद शादी के मंडप में खूब ड्रामा होने वाला है, रजनी अनुपमा को अपनी बात समझाने की कोशिश करेगी. इसी बीच राही रजनी के हाथ से चॉल के पेपर्स छीन लेगी. अनुपमा के सामने राही इन पेपर्स को आग लगाने वाली है. ऐसा होते ही रजनी के सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा. राही की ये हरकत रजनी का पारा सातवें आसान पर पहुंचा देगी. रजनी पहली बार खुलकर अनुपमा के सामने आने वाली है.

