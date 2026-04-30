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Anupama Spoiler: अनुपमा के कैफे की ईंट से ईंट बजाएगी राही, बनेगी चलती फिरती बुल्डोजर

Anupama Spoiler 30 April 2026: सीरियल अनुपमा की कहानी में राही और श्रुति मिलकर अनुपमा का जीना हराम करने वाली है. जल्द ही कुछ ऐसा होगा जिसके बाद राही का गुस्सा अनुपमा के कैफे पर फूटने वाला है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 30, 2026 8:40 AM IST

Anupama Spoiler: अनुपमा के कैफे की ईंट से ईंट बजाएगी राही, बनेगी चलती फिरती बुल्डोजर
Anupama Spoiler 30 April

Anupama Spoiler 30 April 2026: सीरियल अनुपमा (Anupama) में इस समय हंगामा मचा हुआ है. अहमदाबाद वापस आने के बाद भी अनुपमा खुश नहीं है. अनुपमा दिग्विजय के साथ मिलकर अपने कैफे को चलाने में जुटी हुई है. रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के शो में अब तक आपने देखा, ख्याति पराग के वापस न आने पर बौखला जाती है. वसुंधरा भी ख्याति को जलील करती है. वसुंधरा दावा करती है कि ख्याति को उसके किए की सजा मिल रही है. वहीं राही प्रेम को माफ करने का ऐलान करती है. ये बात जानकर प्रेम बहुत खुश हो जाता है. दूसरी तरफ श्रुति कोठारी हाउस पहुंच जाती है. श्रुति को देखकर राही इमोशनल हो जाती है. राही को यकीन ही नहीं होता है कि श्रुति अमेरिका से वापस आ चुकी है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा धमाका होने वाला है.

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राही के नाम की पूजा करवाएगी श्रुति

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में आप देखेंगे, सुबह होते ही अनुपमा मंदिर पहुंच जाएगी. यहां पर अनुपमा देखेगी कि एक औरत अपनी बेटी के लिए पूजा करवा रही है. भीड़ को गुस्सा होते देखकर अनुपमा इस औरत की तारीफ करती है. अनुपमा को पता नहीं चलता है कि श्रुति राही के लिए ये पूजा करवा रही है. जल्द ही श्रुति का लॉकेट गिर जाएगा. इस लॉकेट को अनुपमा उठाने वाली है.

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अनुपमा का होगा श्रुति से आमना-सामना

अनुपमा के हाथ से श्रुति का लॉकेट गिर जाएगा. इस दौरान अनुपमा देखेगी कि इस लॉकेट में अनुज और राही की तस्वीर है. तस्वीर देखकर अनुपमा को सदमा लग जाएगा. इसी बीच श्रुति अनुपमा के पास पहुंच जाएगी. आते ही श्रुति अनुपमा को जलील करना शुरू कर देगी. श्रुति दावा करेगी कि अनुपमा एक अच्छी मां नहीं है. इतना ही नहीं श्रुति अनुपमा के सामने राही को अपनी बेटी बताने वाली है.

अनुपमा का कैफे तोड़ेगी राही

जल्द ही राही को पता चलेगा कि प्रेम को बर्बाद करके अनुपमा खुद का कैफे खोलने वाली है. ये बात जानकर राही को सदमा लगने वाला है. राही बिना देर किए अनुपमा से लड़ने पहुंच जाएगी. राही अनुपा के कैफे को तोड़ने वाली है. राही वहां के सारे सामान को तितर बितर कर देगी. राही के ये तेवर अनुपमा को पसंद नहीं आएंगे. वहीं राही अनुपमा पर घटिया मां होने के आरोप लगाएगी. इतना ही नहीं श्रुति भी इस बार राही को ही सही बताने वाली है. श्रुति और राही मिलकर अनुपमा के लिए सिरदर्द बनने वाली हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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