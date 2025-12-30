Anupama Spoiler: रात के अंधेरे राही की इज्जत पर हाथ डालेगा प्रोफेसर, करेगा दरिंदगी की हदें पार...

Anupama Spoiler: रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में राही का प्रोफेसर उसकी इज्जत पर हाथ डाले वाला है. ऐसा होते ही प्रेम का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा.

Anupama Serial: सीरियल अनुपमा (Anupama) में भारती और वरुण की शादी सबको बोर करने लगी है. ये शादी खत्म होने का नाम ही हीं ले रही है. यही वजह है जो लोग अब रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और राजन शाही (Rajan Shahi) के शो से बोर होने लगे हैं. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, राही अनुपमा को रजनी पर भरोसा न करने के लिए कहती है. अनुपमा राही की बातों को नजरअंदाज करती है. वहीं दूसरी तरफ राही को प्रेम के सात अकेले में समय बिताने को मिलता है. अकेले में राही और प्रेम जमकर रोमांस करते हैं. इस दौरान राही को समझ आता है कि प्रेम अब भी उसे बहुत प्यार करता है. राही और प्रेम को साथ देखकर उसका प्रोफेसर बहुत जले लगा है. प्रोफेसर खुद से वादा करता है कि वो हर हालत में राही और प्रेम को अलग करे रहेगा. इन सब बातों से अनजान अनुपमा शादी की तैयारियां करती है. इसी बीच राही और प्रेम की जिंदगी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है. सीरियल अनुपमा में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा ड्रामा शुरू हो जाएगा.

राही की इज्जत पर हाथ डालेगा प्रोफेसर

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे प्रेम अचानक ही राही को छोड़कर चला जाएगा. प्रेम के जाते ही प्रोफेसर राही के पास पहुंच जाएगा. मौका पाते ही प्रोफेसर राही की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करेगा. राही उसे बताने की कोशिश करेगी कि वो उसे प्यार नहीं करती है. प्रोफेसर राही की एक बात नहीं सुनेगा. इसी बीच प्रेम भी राही के पास पहुंच जाएगा. राही को चिल्लाते देखकर प्रेम का दिमाग खराब होने वाला है. ऐसे में प्रेम बिना देर किए प्रोफेसर क धुलाई करने वाला है. प्रेम का गुस्सा देखकर प्रोफेसर एक दम पलटा मारे वाला है.वो प्रेम के सामने दावा करेगा कि अब से वो राही को परेशान नहीं करेगा.

TRENDING NOW

अनुपमा को होने वाली है घबराहट

अनुपमा भारती और वरुण की शादी की तैयारियों में घिर जाएगी. अचानक ही अनुपमा को घबराहट होने लग जाएगी. अनुपमा को लगेगा कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है. फिर अनुपमा खुद को समझाएगी कि उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए. अनुपमा सब कुछ भुलाकर भारती को अपने हाथों से सजाने वाली है. चॉल की औरतें भी अनुपमा के साथ मिलकर भारती की शादी का जश्न मनाएंगी. इसी बीच अनुपमा की कहानी में कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में किसी ने कुछ सोचा होगा. भारती और वरुण की शादी ऐन मौके पर टूटने वाली है. अब ये कैसे होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए अनुपमा...

Read more