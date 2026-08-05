Anupama: YRKKH के बाद अब अनुपमा में आएगा लंबा लीप, होगी इस पुराने किरदार की धमाकेदार वापसी?

Anupama Spoiler 5 August: रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द ही इस शो में लेबी लीप आने वाला है. लीप के बाद एक पुराना किरदार वापसी करने वाला है.

Anupama Spoiler 5 August

Anupama Spoiler 5 August: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा (Anupama) की कहानी अब बोर होने लगी है. मेकर्स एक ही ट्रैक को रबड़ की तरह खींचने में जुटे हुए हैं. अब तो अनुपमा के कॉम्पिटिशन से फैंस भी परेशान हो गए हैं. लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये ड्रामा खत्म होगा. सीरियल अनुपमा की कहानी में अभ तक आपने देखा, कॉम्पिटिशन के दौरान अनुपमा प्रेम को तगड़ा चैलेंज देती है. अपनी हार होते देखकर प्रेम का दिमाग खराब हो जाता है. प्रेम परिवार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता है. हालांकि जीत हासिल करने के लिए प्रेम अपनी जान लगा देता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है, जिसके बारे में जानकर फैंस को तगड़ा सदमा लगने वाला है. खबर है कि सीरियल अनुपमा की कहानी में जल्द ही लंबा लीप आने वाला है. इस लीप के बाद सीरियल अनुपमा की कहानी में बड़े बदलाव आने वाले हैं.

लीप आते ही होगी अनुपमा में इस किरदार की वापसी

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा की कहानी में आप देखेंगे, अनुपमा प्रेम को हराकर ये कॉम्पिटिशन जीत जाएगी. ये बात जानकर प्रेम को सदमा लग जाएगा. इसी के साथ अनुपमा की कहानी में एक लीप आएगा. माना जा रहा है कि लीप आत ही पराग कोठारी हाउस में वापसी करने वाला है. पराग के आग ही कोठारी परिवार की खुशियां वापस आ जाएंगी. ऐसे में गौतम के सारे प्लान चौपट होने वाले हैं.

अनुपमा की कहानी में होगी एक वाइल्डकार्ड एंट्री

कहा तो ये भी जा रहा है कि लीप से पहले भी सीरियल अनुपमा में खूब ड्रामा देखने को मिलने वाला है. सीरियल अनुपमा में जल्द ही एक वाइल्डकार्ड एंट्री होने वाली है. इस एंट्री के बहाने बा अनुपमा की टीम में शामिल होने वाली है. बा डांस करते हुए अनुपमा की टीम में शामिल होगी. वहीं जजों की तरफ से प्रेम को अल्टीमेटम मिलने वाला है. जजों की बातें सुनकर प्रेम का दिमाग खराब हो जाएगा.

क्या आगे बढ़ेगा अनुपमा और दिग्विजय का रिश्ता?

लीप की खबर सामने आते ही अनुपमा और दिग्विजय के बारे में फैंस से बात करनी शुरू कर दी है. फैंस को लग रहा है कि लीप के बाद मेकर्स अनुपमा और दिग्विजय की कहानी को आगे बढ़ाएंगे. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सीरियल अनुपमा में अनुज की एंट्री हो जानी चाहिए. अनुपमा में अनुपमा और दिग्विजय को साथ दिखाने का कोई मतलब नहीं है.