Anupama: हाउस अरेस्ट की शिकार होगी अनुपमा, एक और घिनौनी चाल चलेगा प्रेम

Anupama Spoiler 6 August: रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा की कहानी में जल्द ही लीप आने वाला है. खबर है कि लीप से पहले अनुपमा एक और बड़े चैलेंज का सामना करने वाली है, वहीं प्रेम एक बार फिर से रंग दिखाने वाला है.

Anupama Spoiler 6 August

Anupama Spoiler 6 August: राजन शाही और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा (Anupama) ने अब तो लोगों का भी दिमाग खराब कर दिया है. हाल ये है कि अनुपमा के एक ही ट्रैक को लोगों ने देखना बंद कर दिया है. वहीं अनुपमा के मेकर्स कहानी को दिलचस्प बनाने में जुटे हुए हैं. सीरियल अनुपमा की कहानी में अब तक आपने देखा, अनुपमा कॉम्पिटिशन के दौरान प्रेम को तगड़ा चैलेंज देती है. जज ऐलान करते हैं कि शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी. इस दौरान अनुपमा को पता चलता है कि उसकी टीम में बा की एंट्री हो गई है. ये बात जानकर अनुपमा खुश हो जाती है. वहीं दूसरी तरफ प्रेम का दिमाग खराब हो जाता है. प्रेम जानता है कि बा के खाने के आगे तो अनुपमा भी नहीं टिक पाएगी. ऐसे में बा भी बड़ी शान से अनुपमा की टीम में शामिल हो जाती है. बा को देखकर अनुपमा की टीम बहुत खुश हो जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, जिसकी वजह से अनुपमा एक बार फिर से आंसू बहाने वाली है.

हाउस अरेस्ट होगी अनुपमा

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा की कहानी में आप देखेंगे, कॉम्पिटिशन के दौरान अनुपमा और प्रेम को कैद कर लिया जाएगा. इस दौरान प्रेम की हालत खराब हो जाएगी. वहीं दूसरी तरफ प्रेशर होने के बाद भी अनुपमा शानदार परफॉर्मेंस देगी. अनुपमा को आगे जाता देखकर प्रेम को बहुत जलन होने वाली है. बताया जा रहा है कि अनुपमा को हराने के लिए प्रेम एक बार फिर से श्रुति से हाथ मिलाने वाला है. हालांकि लाख कोशिशों के बाद भी प्रेम अनुपमा को नहीं हरा पाएगा.

अनुपमा में आने वाला है लीप?

कहा तो ये भी जा रहा है कि सीरियल अनुपमा में जल्द ही लीप आने वाला है. लीप के बाद अनुपमा की कहानी को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा. लीप से पहले अनुपमा कॉम्पिटिशन की विनर बन जाएगी. प्रेम को हार का सामना करना पड़ जाएगा. इस एक कारण के चलते राही और अनुपमा के रिश्ते खराब हो जाएंगे. दूसरी तरफ कोठारी हाउस में पराग की एंट्री होने वाली है. कयाल लगाए जा रहे हैं कि पराग लीप आते ही विदेश से वापस आ जाएगा. वैसे भी उसके बिना ख्याति अकेले पागल होने लगी है. वसुंधरा को भी आए दिन अपने बेटे की याद आती रहती है. बच्चे अब परिवार के हाथ से निकल रहे हैं. ऐसे में पराग का आना एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है.