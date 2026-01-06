Anupama Spoiler: घर जमाई बनकर अनुपमा को टॉर्चर करेगा दिवाकर, राही के लिए बनेगा सिरदर्द...

Anupama Upcoming Twists: सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अनुपमा और राही को सबक सिखाने के लिए दिवाकर एक नई चाल चलने वाला है. प्यार में अंधी पाखी इस काम में दिवाकर की मदद करने वाली है.

Anupama Serial: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का शो अनुपमा (Anupama) में एक के बाद एक बड़े बदलाव आ रहे हैं. अनुपमा को लग रहा है कि भारती की शादी करके उसने बहुत अच्छा काम किया है, हालांकि उसे नहीं पता कि ऐसा करके उसने चॉल वालों को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है. राजन शाही (Rajan Shahi) के शो में अब तक आपने देखा, प्रेरणा को राही अपने और प्रेम के बीच में नहीं आने देती है. राही प्रेम से अपने बीच की गलतफहमियां दूर करने को कहती है. इस दौरान प्रेम और राही को रोमांस करने का मौका मिल जाता है. राही को भी यकीन हो जाता है प्रेम उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है. रजनी भारती का अपने घर पर स्वागत करने का ढ़ोग करती है. इसी के साथ वरुण के साथ भारती अपने ससुराल में एंट्री करती है. चॉल के पेपर्स देखकर रजनी बहुत खुश होती है. रजनी दावा करती है कि उनकी खुशियों को अब किसी की नजर हीं लगेगी. दिवाकर भी मौका मिलते ही पाखी को प्रपोज कर देता है. दिवाकर खुलासा करता है कि वो कॉलेज के समय से ही पाखी को पसंद करता है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है.

राही को शादी के लिए प्रपोज करेगा दिवाकर

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, राही तक पहुंचने के लिए दिवाकर पाखी को जरिया बनाने वाला है. पाखी को प्रपोज करते ही दिवाकर शादी की तैयारी कर देगा. वहीं बुढ़ापे में प्यार मिलने की वजह से पाखी पागल हो जाएगी. पाखी को समझ ही नहीं आएगा कि दिवाकर उसे बेवकूफ बना रहा है. पाखी को लगेगा कि जल्द ही ईशानी को उसका एक और बाप मिल जाएगा. इसी बीच अनुपमा अहमदाबाद वापस आने वाली है. अहमदाबाद में अंश अनुपमा का स्वागत करने वाला है.

दिवाकर की बैंड बजाएगी अनुपमा

परिवार के लोग अनुपमा का भव्य स्वागत करेंगे. इसी बीच अनुपमा को पता चलेगा कि दिवाकर उसके घर में घुस गया है. दिवाकर को देखकर अनुपमा का पारा हाई हो जाएगा. अनुपमा दिवाकर को अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश करेगी. इसी बीच पाखी अनुपमा पर भड़क जाएगी. पाखी अनुपमा को बताएगी कि दिवाकर तो उसका होने वाला दामाद है. ये बात सुनकर अनुपमा के होश उड़ जाएंगे. अनुपमा पाखी को बताएगी कि कैसे दिवाकर पाखी के पीछे पड़ा था. ऐसे में वो पाखी के कैसे प्यार कर सकता है. हालांकि इस बार भी पाखी अनुपमा की एक बात नहीं सुनेगी.

