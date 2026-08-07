Anupama: प्रेम को अपने जाल में फंसाएगी प्रेरणा, रजनी का खून दिखाएगा अपना असली रंग?

Anupama Spoiler 7 August: रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा में एक बार फिर से रजनी का साया अनुपमा को परेशान करने वाला है. इस बार रजनी की बेटी प्रेरणा अनुपमा के लिए सिरदर्द बनने वाली है.

Anupama: प्रेम को अपने जाल में फंसाएगी प्रेरणा

Anupama Spoiler 7 August: सीरियल अनुपमा (Anupama) को हिट बनाने के लिए राजन शाही और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) जमकर मेहनत कर रहे हैं. बावजूद इसके सीरियल अनुपमा के हाल खस्ता हैं. सीरियलअनुपमा में लंबे समय से एक ही कहानी दिखाई जा रही है जिसने लोगों को भी बोर कर दिया है. अब तो लोग सीरियल अनुपमा को बंद कर देने की बात तक बोलने लगे हैं. हालांकि सीरियल अनुपमा के मेकर्स ने अब भी हार नहीं मानी है. सीरियल अनुपमा में अब तक आपने देखा, अनुपमा की टीम में बा की धमाकेदार एंट्री होती है. ये बात जानकर प्रेम को सदमा लग जाता है. प्रेम समझ जाता है कि इस गेम में अब आगे बढ़ना आसान नहीं होगा. वहीं अनुपमा अपनी जीत का जश्न मनाती है. बा को अपने साथ देखकर अनुपमा काफी इमोशनल हो जाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है. जल्द ही अनुपमा अपने एक नए दुश्मन से टकराएगी. यहां हम बात कर रहे हैं प्रेरणा की जो कि अब शाह परिवार की दुश्मन बन चुकी है.

वसुंधरा और लीला मिलाएंगी हाथ

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा की कहानी में आप देखेंगे, कॉम्पिटिशन का अगला राउंड होने से पहले अनुपमा के हाथ में चोट ल ग जाएगी. अंश अनुपमा का ख्याल रखेगा. अंश दावा करेगा कि पैसे वाली बात प्रेरणा ने गुस्से में बोल दी थी. अनुपमा अंश से कहेगी कि वो अपने बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानती. अनुपमा कहेगी कि अपना घर क्या होता है, ये उसे अब समझ आया है. दूसरी तरफ वसुंधरा और लीला अगले राउंड के लिए हाथ मिलाने वाली हैं. हालांकि वसुंधरा और लीला की ये दोस्ती लंबा नहीं चल पाएगी.

प्रेरणा चलेगी अगली चाल

कॉम्पिटिशन के दौरान वसुंधरा और लीला खाना बनाने के लिए इंग्रीडिएंट्स जमा करती हैं. इसी बीच प्रेरणा अपना शैतानी दिमाग लगाने वाली है. वो वसुंधरा की टेबल से नमक गायब कर देगी. नमक के बिना वसुंधरा का खाना बेकार बनेगा. ऐसे में कॉम्पिटिशन के बीच ही हंगामा मच जाएगा. वहीं अनुपमा अपने दर्द को अकेले सहने की कोशिश करने वाली है. अनुपमा खुद को दिलासा देगी कि वो अपने दर्द के आगे कॉम्पिटिशन को नहीं भुला सकती. कहा तो ये भी जा रहा है कि जल्द ही अनुपमा में लंबा लीप आने वाला है. लीप के बाद अनुपमा की कहानी में और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. बताया जा रहा है कि लीप के बाद अनुपमा का अपना खुद को घर होगा.